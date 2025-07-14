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Копия папочки: популярная актриса показала отдых с маленьким сыном (фото)
Популярная актриса, звезда фильма «Когда ты выйдешь замуж?» Наталья Денисенко, которую недавно облили грязью, поделилась опытом отдыха на море. Вместе с сыном Андреем она поехала в один из больших отелей в Турции. Напомним, в начале 2025 года Наталья Денисенко рассталась с мужем — актером и военным — Андреем Фединчиком. Их сыну сейчас семь лет.
На своей странице в социальной сети Наталья выложила фотографии и видео отдыха и рассказала, что все время уделяет маленькому Андрею.
«24/7 вместе, — написала актриса. — Купаемся, едим, бегаем за котами и кормим их, на концерты не ходим, потому что Андрюша их не любит) Зато любит игровую комнату с автоматами».
Подписчики отреагировали на сообщение и отметили, что мальчик очень похож на папу.
«Скоро новый фильм о морских приключениях, — заметил в комментарии режиссер Алексей Комаровский. — Готовься)»
«Сыночек — копия папочки, хорошего отдыха!» — написали в сети.
«Вы невероятная женщина, с прекрасной энергетикой, вдохновляюсь вами», — признались поклонники.
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