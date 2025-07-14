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Шоу-бизнес

Копия папочки: популярная актриса показала отдых с маленьким сыном (фото)

19:15 14 июля 2025
Актриса Наталья Денисенко с сыном на отдыхе. Фото Instagram

Популярная актриса, звезда фильма «Когда ты выйдешь замуж?» Наталья Денисенко, которую недавно облили грязью, поделилась опытом отдыха на море. Вместе с сыном Андреем она поехала в один из больших отелей в Турции. Напомним, в начале 2025 года Наталья Денисенко рассталась с мужем — актером и военным — Андреем Фединчиком. Их сыну сейчас семь лет.

На своей странице в социальной сети Наталья выложила фотографии и видео отдыха и рассказала, что все время уделяет маленькому Андрею.

«24/7 вместе, — написала актриса. — Купаемся, едим, бегаем за котами и кормим их, на концерты не ходим, потому что Андрюша их не любит) Зато любит игровую комнату с автоматами».

Наталья Денисенко на отдыхе

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Подписчики отреагировали на сообщение и отметили, что мальчик очень похож на папу.

«Скоро новый фильм о морских приключениях, — заметил в комментарии режиссер Алексей Комаровский. — Готовься)»

«Сыночек — копия папочки, хорошего отдыха!» — написали в сети.

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«Вы невероятная женщина, с прекрасной энергетикой, вдохновляюсь вами», — признались поклонники.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что звезда сериалов впервые стал отцом.

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