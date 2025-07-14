Нет ничего приятнее, чем летнее чаепитие в саду или на балконе. К чаю стоит приготовить вкусный пирог — например, банановый. Готовится он просто, а вкус никого не оставляет равнодушным. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства

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Банановый пирог 200 г банановой карамели

2 банана Для теста 1 яйцо

30 г сахара

150 г молока

20 г растительного масла

150 г муки

8 г разрыхлителя Для карамели РЕКЛАМА 100 г пюре банана

80 г сахара

60 г сливочного масла 33%

Щепотка соли

Готовим карамель. Банан измельчаем при помощи блендера. В сотейник добавляем сахар и готовим сухую карамель при небольшой температуре. Добавляем пюре банана, размешиваем около минуты. Вводим мягкое сливочное масло и соль. Пробиваем блендером. Можно процедить через сито. Охлаждаем. Даем постоять в холодильнике пару часиков.

Выкладываем на пергамент противня нежную банановую карамель. Сверху — кружочки банана, сдобренные соком лайма.

Заливаем тестом из вышеуказанных ингредиентов.

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Выпекаем при температуре 180 градусов 35−40 минут.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт самого ленивого чизкейка в мире.

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