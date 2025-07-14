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- 14.07 22:00 Банановый пирог — нежный вкус лета: готовится очень просто
Банановый пирог — нежный вкус лета: готовится очень просто
Нет ничего приятнее, чем летнее чаепитие в саду или на балконе. К чаю стоит приготовить вкусный пирог — например, банановый. Готовится он просто, а вкус никого не оставляет равнодушным. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства
Банановый пирог
- 200 г банановой карамели
- 2 банана
Для теста
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 150 г молока
- 20 г растительного масла
- 150 г муки
- 8 г разрыхлителя
Для карамели
- 100 г пюре банана
- 80 г сахара
- 60 г сливочного масла 33%
- Щепотка соли
Готовим карамель. Банан измельчаем при помощи блендера. В сотейник добавляем сахар и готовим сухую карамель при небольшой температуре. Добавляем пюре банана, размешиваем около минуты. Вводим мягкое сливочное масло и соль. Пробиваем блендером. Можно процедить через сито. Охлаждаем. Даем постоять в холодильнике пару часиков.
Выкладываем на пергамент противня нежную банановую карамель. Сверху — кружочки банана, сдобренные соком лайма.
Заливаем тестом из вышеуказанных ингредиентов.
Выпекаем при температуре 180 градусов 35−40 минут.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт самого ленивого чизкейка в мире.164
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