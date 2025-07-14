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Книга рецептов

Банановый пирог — нежный вкус лета: готовится очень просто

22:00 14 июля 2025
Банановый пирог. Фото Эллы Ивановой

Нет ничего приятнее, чем летнее чаепитие в саду или на балконе. К чаю стоит приготовить вкусный пирог — например, банановый. Готовится он просто, а вкус никого не оставляет равнодушным. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства

Банановый пирог

Для теста

  • 1 яйцо
  • 30 г сахара
  • 150 г молока
  • 20 г растительного масла
  • 150 г муки
  • 8 г разрыхлителя

Для карамели

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  • 100 г пюре банана
  • 80 г сахара
  • 60 г сливочного масла 33%
  • Щепотка соли

Готовим карамель. Банан измельчаем при помощи блендера. В сотейник добавляем сахар и готовим сухую карамель при небольшой температуре. Добавляем пюре банана, размешиваем около минуты. Вводим мягкое сливочное масло и соль. Пробиваем блендером. Можно процедить через сито. Охлаждаем. Даем постоять в холодильнике пару часиков.

Выкладываем на пергамент противня нежную банановую карамель. Сверху — кружочки банана, сдобренные соком лайма.

Заливаем тестом из вышеуказанных ингредиентов.

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Выпекаем при температуре 180 градусов 35−40 минут.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт самого ленивого чизкейка в мире.

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