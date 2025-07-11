Сливочное масло в Украине продолжит дорожать: при чем тут Евросоюз

Сливочное масло оказалось одним из рекордсменов по росту цен, к маю подорожав на 32% - до 108 гривен за 200 граммов — в сравнении с ценой в мае 2024-го. Однако это далеко не предел, и подорожание этого продукта продолжится, причем невольным «виновником» этого станет Европа.

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Об этом сообщает информационное агентство «Инфоагро», по данным которого украинские производители сливочного масла активно поставляют свой товар на рынки стран Евросоюза. Так, после введения квот на поставку украинского масла его производители за две недели использовали уже 25% их размера.

Причина столь активного экспорта — высокая цена сливочного масла на европейском рынке, составляющая сейчас 7300—7500 долларов за тонну, или 312 375 гривен. Для сравнения: в Украине «Яготинское масло» 73% стоит 109 гривен за пачку в 200 г, или 545 000 гривен за тонну в розницу.

В то же время во второй половине июня внутренние цены на масло продолжили расти, а по сравнению с майской цена сливочного масла добавила почти 2 грн — со 107,3 грн до 109 грн.

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«Несмотря на сокращение производства по сравнению с маем, в июле ожидается выпуск масла значительно больше, чем в прошлом году», — прогнозируют аналитики.

Ранее в Госстате заявили, что инфляция в Украине растет быстрее, чем прогнозировалось.

Фото Pixabay

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