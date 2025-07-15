Телешоу «Супермама» вызвало скандал в прокуратуре: что произошло

В СМИ и сети в последнее время стало больше информации о скандалах с работниками прокуратуры. Так, недавно в программе «Супермама» супруга заместителя руководителя экологической прокуратуры Александра Малеева показала образ жизни семьи, не соответствующий официальным доходам чиновника.

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Нынешняя супруга прокурора Анна Малеева рассказала, что семья арендует дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Вместе с тем сам Малеев аренду дома в декларации не указывал. По подсчетам журналистов «Слідство.Інфо», аренда такой недвижимости может стоить около $ 3 тыс. в месяц.

Дом, арендуемый прокурором, расположен на территории природно-заповедного фонда, где строительство запрещено. За контроль строительства на территории фонда отвечает Специализированная экологическая прокуратура, возглавляемая Малеевым, отметили расследователи.

Анна Малеева также рассказала, что семья живет на два города — Одессу и Киев.

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В программе также участвовала бывшая супруга прокурора Татьяна Малеева. Женщина рассказала, что для нее и детей Александр Малеев арендует квартиру за 15 тысяч грн в месяц и платит 30 тыс. грн ежемесячно. Эту квартиру и расходы чиновник также не указал в декларации.

Кроме этого, Александр Малеев не указывал в декларации расходы на роды супруги, которые прошли в США. Жена прокурора родила ребенка в Америке, что позволило дочери Малеевых получить гражданство США. Анна Малеева заявила, что она самостоятельно оплатила только перелет, в то время как расходы на роды и проживание были возмещены правительством США.

В декларации за 2024 год прокурор также указал общую с женой собственность на недвижимость в Одессе: две квартиры площадью 43,7 и 28,9 квадратных метров и нежилое помещение площадью 101,7 квадратных метра.

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Малеев арендует квартиру в Киеве площадью 48,3 квадратных метра и квартиру в Одессе площадью 73,4 квадратных метра. В апреле 2025 года супруги завершили строительство еще одной квартиры в Одессе площадью 90 квадратных метров.

Прокурор совместно с бывшей супругой владеет HYUNDAI SANTA FE 2013 года выпуска и арендует FORD FIESTA 2013 года выпуска. Жена Анна Малеева владеет NISSAN TEANA 2008 года выпуска.

Доход Александра Малеева за 2024 год в Офисе Генпрокурора составил 1 344 098 грн и страховые выплаты 15052 грн. На банковских счетах прокурор хранит 562 478 грн и наличными $ 2500.

Александр Малеев — заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры — начальник Управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды Офиса Генерального прокурора.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала на увольнение Малеева, сообщили в «Слідство Інфо».

Ранее «ФАКТЫ» также писали о скандале, связанном с прокуратурой Днепропетровской области.

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