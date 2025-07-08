Прокуратура Днепропетровской области стала, на мой взгляд, на защиту интересов криминалитета: активистка обратилась к генпрокурору

Известная общественная деятельница Наталья Эшонкулова из Днепра, которая в свое время пострадала из-за своей профессиональной деятельности от уголовников, считает заказчиками нападения «авторитета» Петровского, Нарика, и вора в законе Умки, Олейника. Правозащитница обратилась к новому генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко по поводу бездействия Днепропетровской областной прокуратуры в ряде острых ситуаций. Публичное обращение Эшонкулова обнародовала на своей странице в соцсети.

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«Уважаемый Руслан Андреевич! Из СМИ я узнала, что вы (ваши подчиненные) проводите проверку прокуратуры Днепропетровской области. Хочу отметить, что прокуратура Днепропетровской области под руководством Бижко Сергея Витальевича стала действенным звеном правоохранительной системы, которая, по моему мнению, стоит на защите интересов криминалитета», — говорится в обращении активистки.

Она утверждает, что прокуратура «преднамеренно покрывала и покрывает криминальные группы, занимающиеся рейдерством фермерских предприятий (угодий), похищают по поддельным документам коммерческую, коммунальную и частную недвижимость».

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По словам Натальи Эшонкуловой, еще в 2021 году, накануне покушения на ее жизнь, которое совершили уголовники, она обращалась в областную прокуратуру, однако получила традиционную отписку. Собственно, заказчики покушения на жизнь общественного деятеля не были определены и не привлечены к ответственности.

«К счастью для меня, покушение было неудачным и спровоцировало общественное недовольство, резонанс, поэтому Днепропетровской областной прокуратуре пришлось изображать видимость активных действий: были задержаны исполнители покушения на мою жизнь и дело передано в суд. А вот в отношении заказчиков областная Днепропетровская прокуратура явно действует в интересах уголовников: возможные заказчики покушения на мою жизнь (всем известно, кто имел мотив) не были допрошены, обыски „по горячим следам“ не проведены», — написала Эшонкулова.

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Одним из возможных заказчиков покушения на ее жизнь, Эшонкулова считает Умку (Сергей Олейник).

«Когда Сергей Олейник за его криминальную деятельность все же был привлечен к ответственности, прокуроры „забыли“ подать ходатайство в суд о продлении меры безопасности в виде содержания под стражей. Именно поэтому „вору в законе“ удалось выйти на свободу и даже оказаться в центре скандала после расследования журналиста Ткача».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что правоохранители расследуют причастность криминального авторитета Нарика к хищению гуманитарки в Днепре.

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Фото с ФБ страницы Натальи Эшонкуловой

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