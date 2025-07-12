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Сочные, вкусные и очень нежные: Иван Янюк рассказал, как лучше приготовить кабачки, пока сезон
Кулинар Иван Янюк, поделившийся рецептом кисло-сладких огурцов, рассказал, как вкусно приготовить кабачки.
Ингредиенты:
Кабачок — 2 шт
Паприка — 1 ч/л
Соль перец — по вкусу
Масло растительное — 20 г
Майонез — 100 г
Сыр — 100 г
Чеснок — 4 зуб.
Укроп — 10 г
Приготовление:
Кабачки порезать кружочками и замариновать в смеси перцев и растительного масла.
Перемешать. На противень застеленный пергаментом выложить кабачки. И поставить запекаться в духовку на 15 минут.
Приготовить намазку из майонеза, сыра, чеснока, укропа, черного перца.
На запеченные кабачки положить намазку и отправить в духовку на 1−2 минуты (чтобы расплавился сыр).
По словам Ивана, получаются сочные, вкусные, ароматные и очень нежные кабачки.
«Обязательно приготовьте. На это не нужно много времени. Много талантов не нужно. Доступно абсолютно каждому. Можно готовить из тех ингредиентов, которые есть у вас в холодильнике» , — отметил повар.
Мы также рассказывали, как приготовить маринованные кабачки слайсами и публиковали рецепт вкусного фаршированного перца.
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