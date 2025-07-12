Сочные, вкусные и очень нежные: Иван Янюк рассказал, как лучше приготовить кабачки, пока сезон

Кулинар Иван Янюк, поделившийся рецептом кисло-сладких огурцов, рассказал, как вкусно приготовить кабачки.

Ингредиенты:

Кабачок — 2 шт

Паприка — 1 ч/л

Соль перец — по вкусу

Масло растительное — 20 г

Майонез — 100 г

Сыр — 100 г

Чеснок — 4 зуб.

Укроп — 10 г

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Приготовление:

Кабачки порезать кружочками и замариновать в смеси перцев и растительного масла.

Перемешать. На противень застеленный пергаментом выложить кабачки. И поставить запекаться в духовку на 15 минут.

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Приготовить намазку из майонеза, сыра, чеснока, укропа, черного перца.

На запеченные кабачки положить намазку и отправить в духовку на 1−2 минуты (чтобы расплавился сыр).

По словам Ивана, получаются сочные, вкусные, ароматные и очень нежные кабачки.

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«Обязательно приготовьте. На это не нужно много времени. Много талантов не нужно. Доступно абсолютно каждому. Можно готовить из тех ингредиентов, которые есть у вас в холодильнике» , — отметил повар.



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