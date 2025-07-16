Белый дом признал, что Трамп спрашивал у Зеленского о возможности ударов по москве

По данным Financial Times и The Washington Post, Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским 4 июля выразил готовность предоставить Украине дополнительное оружие, если Киев нанесет удары вглубь российской территории — в частности, по москве и санкт-петербургу. Как пишет FT, Трамп заявил, что хочет «заставить их почувствовать боль», чтобы подтолкнуть россию к мирным переговорам.

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Позицию президента США подтверждает Newsweek, ссылаясь на анонимные источники, осведомленные о ходе разговора. И хотя в Financial Times отмечают решимость Трампа, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла интерпретацию издания, отметив, что «FT известна тем, что вырывает слова из контекста», а сам Трамп «просто задал вопрос, а не призывал к дальнейшим убийствам».

Заявления прозвучали на фоне усиления позиции Трампа по отношению к россии: он выразил разочарование путиным и пообещал Украине новые системы ПВО Patriot и «современное» наступательное оружие, финансируемое союзниками по НАТО. Также Трамп предупредил россию о 100% вторичных пошлинах для ее торговых партнеров, если мирное соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Трамп признался: он не знает, как заканчивать войну в Украине.

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