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- 04.07 19:53 Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: первые подробности
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: первые подробности
4 июля состоялся 40-минутный телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Этот разговор прошел на фоне перерыва в поставке ключевой американской военной помощи Украине. Об разговоре сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, информирует РБК-Украина.
«Очень важный и содержательный разговор между президентами», — отметил он.
Зеленский охарактеризовал разговор как очень важный и полезный. Он поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости США, поблагодарив за оказанную помощь, которая спасает жизни и поддерживает независимость Украины. Президент Украины также отметил важность достойного соглашения для мира и поддержки предложений Вашингтона.
«Президент Трамп очень хорошо проинформирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились об ответной встрече наших команд», — добавил он.
Лидеры подробно обсудили эскалацию российских ударов и поставку систем противовоздушной обороны для защиты неба Украины от российских атак. Особое внимание было уделено возможностям оборонной промышленности и идее совместного производства. Украина готова к прямым проектам из США, особенно в сфере дронов и сопутствующих технологий, что чрезвычайно важно для безопасности. Также обсуждались вопросы взаимных закупок, инвестиций и дипломатической ситуации.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Трамп признал, что путин не хочет мира.
Иллюстративное фото234
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