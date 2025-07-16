Делают 14 лет: оккупанты спешат бросить против Украины новую технику, но пока она попадает только в аварии и уголовные дела

Помимо используемых для обстрелов украинских городов иранских дронов, оккупанты постоянно пытаются создавать новые беспилотники. Однако часто это заканчивается лишь уголовными делами и авариями.

ВІДЕО ДНЯ

Так, недавно под Казанью во время очередного испытательного полета упал российский тяжелый разведывательный дрон «Альтиус-ру». Как сообщали пропагандистские ресурсы рф, причиной аварии стало действие неизвестного средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего дрон перестал слушаться команд и рухнул на частный дом.

Тяжелый дрон упал на частный дом под Казанью

Как пишет военный эксперт Андрей Харук, «Альтиус-ру» должен был стать тяжелым разведывательным беспилотником весом до 5 тонн. Разработка началась еще в 2011 году и велась силами КБ «Сокол», малоизвестного среди авиаконструкторов.

РЕКЛАМА

Разработка БПЛА «Альтиус» оценивалась в 1 млрд руб., сообщает эксперт, но 900 млн из них были похищены, что стало предметом уголовного дела, по которому директор «Сокола» был арестован в апреле 2018-го. Работы над беспилотником передали другому разработчику.

Лишь спустя 8 лет после начала разработки, в августе 2019 года, появилось первое видео полета «Альтиуса» продолжительностью 32 минуты.

«В августе 2021 г. сообщили о первом полете нового варианта „Альтиус-ру“ со стартовой массой 6−6,5 т и максимальной массой нагрузки до 2 т. В 2021-м появились сообщения о якобы заключении контракта на поставку первой партии БпЛА, однако дело не сдвинулось. Причина — импортные двигатели, дизели RED A03T мощностью 500 л. Двигатель производит немецкая фирма RED Aircraft, владелец которой — гражданин Германии российского происхождения Владимир Райхлин — в августе 2023 г. был посажен в тюрьму на пять лет», — сообщает Андрей Харук.

РЕКЛАМА

Официально испытания «Альтиуса» завершились еще в декабре 2021 года, однако данных о начале его производства нет, достоверно известно о трех прототипах для испытаний, один из которых и разбился под Казанью.

Как подчеркивает эксперт, развертыванию производства, скорее всего, вредят проблемы с управляемостью: так, для применения на дальности свыше 250 км требуется специальный спутниковый канал связи, но он до сих пор не создан.

Согласно открытым данным «Альтиус-ру» имеет размах крыла 28,5 метра, длину 11,6 метра, взлетную массу 7 тонн, максимальная высота полета — 12 км, дальность — до 10 тыс. км, автономность — до 48 часов в воздухе. Полезная нагрузка БПЛА включает в себя станцию оптической разведки с оптико-электронной системой и радиолокационную станцию бокового обзора с активной фазированной решеткой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о применении оккупантами дронов с солнечными панелями, назначение которых пока непонятно.

РЕКЛАМА

145

Читайте нас в Facebook