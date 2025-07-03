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- 03.07 19:46 Революция в использовании дронов или просто подставка: на передовой заметили странное использование FPV-дронов
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Революция в использовании дронов или просто подставка: на передовой заметили странное использование FPV-дронов
Наряду с использованием техники, расцвет которой пришелся на период 100 лет назад, оккупанты пытаются применять и некие новейшие технологии для БпЛА. Правда с другой стороны, все может оказаться и куда прозаичнее.
Как сообщает эксперт по средствам радиоэлектронной борьбы Сергей «Флеш» Бескрестнов, на передовой уже не раз замечали российские FPV-дроны, которые оборудованы солнечной панелью. По словам эксперта, пока есть два возможных объяснения появления подобных беспилотников.
Так, согласно одному из них, собственная солнечная панель позволяет продлить срок работы дрона. Но ее размер недостаточен, для того чтобы осуществлять электроснабжение беспилотника в полете и тем самым увеличивать срок и дальность действия, но в то же время позволяет подзаряжать технику на время ожидания.
В частности, время от времени такие дроны-«ждуны» сажают рядом с передовой, и ожидают пока в районе их действия не появится важная цель, вроде транспорта или солдат. После этого оператор дрона поднимает его в воздух и атакует. Стандартной зарядки аккумуляторной батареи дрона не хватит на длительное ожидание, что и решается с помощью солнечной батареи на беспилотнике.
«Есть мнение, что дрон здесь просто как подставка для солнечных батарей», — указывает на второе вероятное объяснение солнечной панели на данном FPV-дроне Сергей «Флеш».
Тем временем до Днепра впервые дотянулась новейшая российская бомба-ракета «Гром», правда ее серийное производство пока так и не развернуто, и общее число боеприпасов ограничено.269
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