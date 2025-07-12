Семь месяцев родные надеялись на чудо: на востоке погиб защитник с Черниговщины

Черниговщина снова окутана черной печалью. В Сновскую общину поступило трагическое известие о гибели в кровопролитной войне солдата Алексея Фенько. Ему навеки 22 года.

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«Алексей учился в Щорском высшем профессиональном училище лесного хозяйства, где получил специальность «штукатур, облицовщик, плиточник», — сообщает Сновский городской совет.

С октября 2021 г. он проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины. Во время этого избрал военную службу по контракту. С 7 декабря 2024 года солдат считался пропавшим без вести. И только теперь родные получили экспертное подтверждение гибели героя в том страшном бою на востоке нашей страны.

«Безграничная боль пронизывает сердца, ведь идут в небесное войско такие молодые, полные сил и надежд воины. Алексей отдал самое ценное — свою молодую жизнь, приближая для всех нас победу!» — отмечают земляки героя.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что на передовой погиб защитник с Житомирщины Виктор Титюк, который, находясь в оккупации, делал «коктейли Молотова» против врага, а затем пошел воевать.

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