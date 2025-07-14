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Происшествия

Был активным участником Революции Достоинства: под Покровском погиб защитник с Тернопольщины

20:32 14 июля 2025
Боец 33-й ОМБр Сергей Заяц

Подволочиская громада провела в последний путь воина Сергея Заяца. Боец 33-й отдельной механизированной бригады долгое время считался пропавшим без вести. Надежда не покидала сердца родных и близких. Но 9 июля в общину пришла болезненная весть — герой есть в списках погибших, сообщает сельский совет.

«У Сергея с юных лет было обостренное чувство справедливости и глубокая любовь к Украине. Он был активным участником Революции Достоинства, неоднократно участвовал в мирных акциях протеста на Майдане. Для него слово „патриотизм“ было не просто лозунгом — это был его стиль жизни. Именно так вспоминают его побратимы и друзья», — говорится в сообщении.

К сожалению, 1 ноября 2024 года, выполняя боевое задание во время перемещения личного состава на Покровском направлении, Сергей погиб.

В Подволочиске его встретили на коленях. Брату воина вручили Памятную грамоту — в знак почета, благодарности и вечной памяти, а флаг — матери.

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Свой последний покой Сергей нашел на местном кладбище — рядом с другими героями, отдавшими жизнь за Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте учителя с Черниговщины, который с первых месяцев войны защищал страну.

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