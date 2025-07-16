Нашел родственников в Италии: популярный комик и военный удивил сеть (фото)

Юморист, лидер группы «Леви на джипі» и военный Андрей Лузан, ставший оператором БПЛА, впервые за время службы в Вооруженных силах Украины поехал в отпуск. Известно, что он решил отдохнуть в Италии. О путешествии Андрей рассказывает на своей странице в социальной сети. Юморист признался, что планировал взять в аренду авто, но забыл дома кредитную карту.

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— Просто давно не пользовался, — сказал Лузан, которому приходилось в первые дни передвигаться по Италии на автобусах, а затем добавил: — Цель достигнута. Машина арендована.

Лузан впервые за время службы в ВСУ поехал в отпуск

Андрей показывает окружающую природу и интересные детали поездки.

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— Это что такое — у меня есть родственники в Италии?! - удивился Лузан, увидев одну из надгробных плит. — Лузанни Джованни?..

Увидев эту надгробную плиту, Андрей предположил, что у него есть родственники в Италии.

Напомним, как писали «ФАКТЫ», Андрей Лузан был призван в армию в июле 2024 года.

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