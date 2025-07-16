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«Динамо» перед стартом в еврокубках проиграло клубу из Хорватии: видеообзор матча
В среду, 16 июля, киевское «Динамо», сыгравшее накануне другим составом вничью с румынским «Корвинулом» (0:0), провело последний на предсезонном сборе в Австрии поединок против седьмой команды по итогам прошлого чемпионата Хорватии «Осиека». При этом встреча завершилась на 84-й минуте из-за потасовки на поле.
«Динамо» (Украина) — «Осиек» (Хорватия) — 0:1
«Динамо»: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Пихаленок, Шапаренко (Яцык, 51), Ярмоленко, Кабаев, Ванат.
Гол: Якупович (37).
На 49-й минуте удален Шапаренко («Динамо»).
Теперь, 22 и 29 июля, «Динамо» проведет матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Мальты «Хамрун Спартанс», который в сумасшедшей серии послематчевых пенальти из 28 (!) ударов прошел дома вильнюсский «Жальгирис» — 11:10 (в игровое время соперники обменялись домашними победами — 2:0). Гостевую встречу подопечные Шовковского проведут в Та-Кали, а домашнюю спустя неделю — в польском Люблине.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на австрийском сборе проиграло вице-чемпиону Дании.
Фото ФК «Динамо»14
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