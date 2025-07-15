- 22:01 Необычный яичный салат: фантастически вкусно и сытно
- 21:32 «Он гордый отец»: Брэд Питт в отчаянии из-за Анджелины Джоли и детей
- 21:03 Измените это в своем питании и забудете о проблемах с кишечником
- 20:53 На победу Усика, на которого во время битвы взглядов разорался Дюбуа, уже поставили 500 тысяч долларов
- 20:35 Осиротела семимесячная дочка: на Сумщине пал 26-летний офицер из Винницкой области
- 20:06 Корзиночки из теста фило: смело подавайте к праздничному столу
- 19:53 Суд не стал арестовывать Шабунина, но загранпаспорт отобрал
- 19:52 «Динамо» с красной карточкой не смогло обыграть клуб из Румынии: видеообзор матча
- 19:40 «Жуковщина» и мигранты: на что планируют делать ставку оккупанты при новом наступлении
- 19:14 Влюбленные глаза: Тарас Цымбалюк поразил поклонников
- 19:01 Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля
- 18:32 Сказка закончилась: у принца Гарри и Меган Маркл серьезные финансовые проблемы
«Динамо» с красной карточкой не смогло обыграть клуб из Румынии: видеообзор матча
Во вторник, 15 июля, киевское «Динамо», сыгравшее ранее вничью с английским «Вест Бромвич Альбионом» (1:1), провело на сборе в Австрии предпоследний поединок против против представителя второго дивизиона Румынии «Корвинула».
«Динамо» (Украина) — «Корвинул» (Румыния) — 0:0
«Динамо»: Моргун, Тымчик, Попов, Захарченко, Вивчаренко, Бражко, Яцык, Буяльский, Торрес (Брагару, 63), Волошин, Супряга (Герреро, 60).
На 80-й минуте удален Тымчик («Динамо»).
Напомним, что на австрийском сборе у «бело-синих» еще запланирован последний спарринг с хорватским «Осиеком» (16 июля).
Как известно, 22 и 29 июля «Динамо» проведет матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против победителя пары «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первой встрече соперников в Вильнюсе литовцы оказались сильнее — 2:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию матча отбора Лиги Европы «Ильвес» — «Шахтер».
Фото ФК «Динамо»
Читайте нас в Facebook