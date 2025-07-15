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Спорт

«Динамо» с красной карточкой не смогло обыграть клуб из Румынии: видеообзор матча

19:52 15 июля 2025
Динамо - Корвинул

Во вторник, 15 июля, киевское «Динамо», сыгравшее ранее вничью с английским «Вест Бромвич Альбионом» (1:1), провело на сборе в Австрии предпоследний поединок против против представителя второго дивизиона Румынии «Корвинула».

«Динамо» (Украина) — «Корвинул» (Румыния) — 0:0

«Динамо»: Моргун, Тымчик, Попов, Захарченко, Вивчаренко, Бражко, Яцык, Буяльский, Торрес (Брагару, 63), Волошин, Супряга (Герреро, 60).

На 80-й минуте удален Тымчик («Динамо»).

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Напомним, что на австрийском сборе у «бело-синих» еще запланирован последний спарринг с хорватским «Осиеком» (16 июля).

Как известно, 22 и 29 июля «Динамо» проведет матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против победителя пары «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первой встрече соперников в Вильнюсе литовцы оказались сильнее — 2:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию матча отбора Лиги Европы «Ильвес» — «Шахтер».

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Фото ФК «Динамо»

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