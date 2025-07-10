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«Динамо» проиграло вице-чемпиону Дании на австрийском сборе: видеообзор матча
В четверг, 10 июля, киевское «Динамо», ранее дважды сыгравшее с венгерской «Кишвардой» (поражение — 0:2 и победа — 3:0), провело на сборе в Австрии контрольный поединок против вице-чемпиона Дании «Мидтьюлланда».
«Динамо» (Украина) — «Мидтьюлланд» (Дания) — 1:3
«Динамо»: Моргун (Суркис, 61), Волошин (Караваев, 61), Попов (Захарченко, 61), Михавко (Биловар, 61), Вивчаренко (Дубинчак, 61, Гусев, 73), Бражко (Михайленко, 61), Пихаленок (Яцык, 61), Шапаренко (Буяльский, 61), Ярмоленко (Торрес, 61), Супряга (Кабаев, 61), Ванат (Пономаренко, 61).
Голы: Пихаленок (21) — Франкулино (33), Гогорза (49), Этим (56).
Напомним, что на австрийском сборе у «бело-синих» также запланированы поединки с английским «Вест Бромвич Альбионом» (11 июля) и хорватским «Осиеком» (16-го).
Как известно, 22 и 29 июля «Динамо» проведет матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов против победителя пары «Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первой встрече соперников в Вильнюсе литовцы оказались сильнее — 2:0.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» подписало контракт с чемпионом Австралии, выигравшим дело об изнасиловании.
Фото ФК «Мидтьюлланд»
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