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Массовое отравление во львовском ресторане: пострадавших уже более 40, открыто уголовное производство
Во Львове в одном из заведений общественного питания произошло массовое пищевое отравление граждан. Число пострадавших возросло до 43. Об этом сообщили в полиции Львовской области.
«Во Львове полицейские расследуют случай пищевого отравления граждан в одном из заведений общественного питания. Сегодня, 16 июля, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о факте массового отравления в одном из ресторанов по улице Вороного. По состоянию на 22.00, в медицинские учреждения с пищевым отравлением обратились 43 человека, из них трое детей», — говорится в сообщении.
По факту следователи Львовского районного управления полиции № 1, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
«Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование», — сообщили в полиции.
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