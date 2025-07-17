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Общество и люди

В Украине отменяют дистанционное обучение в школах

13:19 17 июля 2025
В Украине отменяют дистанционное обучение в школах

В Украине планируют отменить дистанционное обучение в школах. Об этом сообщил в видеообращении потенциальный первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

«В пятницу будет отменен, например, приказ № 1112, к которому много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как добиваться целей и выводить детей в оффлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, потерянные за последние несколько лет — при Covid, полномасштабной войне — будем искать этот путь», — рассказал он.

Федоров отметил, что власти будут искать путь, как вывести детей на обучение в безопасные школы.

Позже чиновник опроверг информацию об отмене дистанционного обучения.

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«Вчера анонсировал ликвидацию Приказа Минобразования № 1112 и рассказал, что вместе с депутатами будем искать пути, как вернуть детей к безопасной оффлайн-учебе и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной. Дистанционное обучение не будут отменять. Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение остается элементом образовательного процесса. Качество дистанционки — приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», переход с онлайн-формата на офлайн-формат — это непростое психологическое испытание. Он не менее сложен, чем когда с приходом пандемии многим людям пришлось работать онлайн. О том, с какими психологическими проблемами могут столкнуться школьники и как преодолеть их, в интервью «ФАКТАМ» рассказала кризисный психолог Галина Алексеенко.

Отметим также, что министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что, несмотря на решение о приоритетности офлайн обучения, не стоит заставлять уставшего ребенка идти на первый урок в школу после ночной воздушной тревоги.

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