Оккупанты ночью били по Запорожью и Чугуеву: есть погибшие и раненые

В ночь на 18 июля армия рф атаковала Украину. По информации командования Воздушных сил, противник атаковал 35-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление удара — прифронтовые территории на востоке страны.

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Противовоздушной обороной сбито 11 вражеских БпЛА, 6 дронов-имитаторов — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание 18 БпЛА в 5 локациях, падение сбитых — на 2 локациях.

По Запорожскому району россияне запустили беспилотники. Возникли пожары, разрушены нежилые здания. В результате атаки ранения получил 79-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Позже он отметил, что из-за атаки по Степногорской общине погиб мужчина, его тело обнаружили на месте попадания. Удар пришелся по жилой застройке.

Четверо человек ранены в результате атаки рф на Чугуев на Харьковщине. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева.

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По информации городской администрации, около пяти утра враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов города. Есть 4 раненых. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

Отметим, что в эту ночь Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Харьковской области дроны. В частности, звуки взрывов раздавались в Изюме. Позже в Изюмской МВА уточнили, что в результате попадания беспилотника в промышленной зоне в пределах общины возник пожар. Пострадавших нет.

Ночью российская армия ударила беспилотниками по Днепропетровщине — Павлоградскому району, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

По его информации, погиб 52-летний мужчина. Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали. Им предоставили помощь на месте.

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Повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.

В Роздорской общине Синельниковского района огонь уничтожил и повредил транспортные средства. Пламя уже потушили.

По Никополю агрессор попал FPV-дроном.

Четверо человек погибли и десять ранены во время обстрелов Донецкой области 17 июля, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Оккупационная армия нанесла два удара по Краматорску, вероятно, БПЛА «КУБ-2». В результате атаки получили телесные повреждения 6 гражданских в возрасте от 25 до 73 лет, находившихся на улице. У женщины и пятерых мужчин диагностированы осколочные ранения, минно-взрывные травмы и контузия.

Кроме того, более двух часов вс рф обстреливали Константиновку с помощью ствольной артиллерии. По местам жительства погибли два человека 57 и 59 лет. Также получила минно-взрывную травму, перелом и осколочные ранения 67-летняя пенсионерка. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. В местах попаданий повреждено 32 домовладения.

В Херсоне из-за российских атак трое раненых мужчин. У них минно-взрывные и осколочные ранения, сообщили в ОВА.

Также российская армия FPV-дроном атаковала автомобиль главного раввина Херсона Йосефа Вольфа. Вместе с ним в машине находились его жена и маленькая дочь, они не пострадали.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 131 боевое столкновение. В частности, на Покровском направлении оккупанты 48 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

Как сообщали «ФАКТЫ», вчера ночью россияне массированно атаковали Днепр беспилотниками. В областном центре погиб один человек, еще 5 пострадали.

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