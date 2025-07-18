Скандал в Черкассах: тренер по танцам проиграла в казино более миллиона гривен, собранных на поездку детей в Грузию

В Черкассах, где 12-летняя школьница Дарья Пономаренко установила мировой рекорд в пилонном спорте, разгорелся громкий скандал. Тренер детского танцевального кружка, действовавшего на базе школы № 20, проиграла в казино более 1,35 млн гривен, собранных с родителей на поездку детей в Грузию на международный конкурс.

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Как все начиналось

Как сообщает местное издание «18000», в феврале 2025 года воспитанники танцевального кружка получили гран-при на участие в конкурсе в Батуми (Грузия), который должен был состояться с 10 по 17 июля. Тренер взяла на себя организацию поездки, начала собирать средства с марта — по 550−600 евро с каждого участника, как наличными, так и на банковскую карту. Общая сумма взносов составила примерно 1,35 млн гривен.

Накануне поездки тренер сообщила родителям, что конкурс перенесен на 20−27 июля. В последнюю неделю она не предоставила билетов, лишь бронирование автобуса. Когда родители приехали к ней домой, женщина призналась, что проиграла все деньги в казино.

Реакция школы и властей

Директор школы № 20 Людмила Кита сообщила, что поездка была частной инициативой, а тренер работала по совместительству и была уволена еще 30 мая.

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В комментарии изданию «18000» заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина подтвердила, что школа не имела отношения к организации поездки. «Это исключительно частная поездка, которую организовывала руководительница кружка. В этой поездке должны были участвовать как дети, так и родители. Насколько известно, пострадавшие обратились в полицию», — рассказала Анастасия Чубина.

Полиция открыла уголовное производство, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия, родители надеются на возмещение убытков.

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Эта история стала тяжелым ударом для детей, которые мечтали о выступлении на международной сцене, и для родителей, которые вкладывали средства и надежды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о расследовании по поводу сбора средств на лечение Назария Гусакова, который сбежал из Украины после скандала с донатами.

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