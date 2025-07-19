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Настоящая эстетика: Меган Маркл надела роскошную льняную рубашку за 225 долларов и произвела фурор
Когда дело доходит до изысканного, но вместе с тем расслабленного стиля, никто не делает это так, как герцогиня Сассекская. Независимо от того, посещает ли она Диснейленд в белом платье на пуговицах и джинсах вместе со своими детьми, проверяет ли цыплят в любимых сабо Crocs, она каким-то образом делает так, что самые простые наряды выглядят одновременно легко и очень мило, пишет издание Country Living.
В недавней публикации, которой герцогиня поделилась в своем Instagram, она снова демонстрирует чувство стиля самым непринужденным способом. На фото герцогиня идет с пляжа в сандалиях на ремешках цвета нюд, белых марлевых шортах и льняной блузе цвета слоновой кости на пуговицах в сочетании с большими солнечными очками и классической соломенной шляпой. Воплощение пляжного шика.
Льняная блузка на пуговицах — от любимого бренда герцогини, Heidi Merrick. Маркл не раз замечали в Heidi Merrick, что и неудивительно. Бренд отлично сочетается с ее новой непринужденной эстетикой после переезда в Монтесито.
Хотя рубашка, которую носит герцогиня, обойдется вам в 225 долларов, журналисты отмечают, что существует множество альтернатив за значительно меньшую цену — всего за 20 долларов!
Между тем стало известно, что переговоры между представителями принца Гарри и Чарльза ІІІ в Лондоне о примирении сорвались из-за утечки информации.
Фото: Getty Images342
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