Меган Маркл постоянно находится в центре внимания СМИ благодаря своим телешоу и публикациям в социальных сетях. Несколько дней назад герцогиня Сассекская опубликовала нежные снимки мужа Гарри с их маленькой дочерью Лилибет. Причиной было празднование 4-го дня рождения девочки. Однако публикации о праздновании на этом не закончились, сообщает Eda tv.news.

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Меган Маркл и принц Гарри в сопровождении двух детей отпраздновали день рождения Лилибет в волшебном месте. Герцог и герцогиня Сассекские выбрали Диснейленд, но сделали это нетрадиционным способом. По словам источников, близких к ним, это был не обычный визит, а частная экскурсия, разработанная во избежание толп, заполняющих парк.

«Знаменитых гостей обычно проводит личный гид, не проходя сквозь толпу в парке», — рассказывает источник.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали экскурсию по VIP-зоне парка без присутствия других посетителей. Руперт Белл, королевский эксперт, подтвердил: «казалось, что в парке никого больше не было, пока они находились там». Кроме того, ходят слухи, что они использовали подземные тоннели, известные как утилиторы, чтобы передвигаться по парку незаметно, обеспечивая семье конфиденциальность.

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Во время экскурсии Меган и Гарри воспользовались возможностью насладиться самыми известными аттракционами Диснейленда. Они посетили замок Спящей Красавицы и знаменитые американские горки «Сплеш Маунтин». Лилибет также насладилась тортом, специально сделанным для нее на тему «Русалочки».

Меган поделилась несколькими изображениями и сообщениями в своих социальных сетях, демонстрируя счастье дочери и ее связь с отцом.

Хотя официально не подтверждено, пригласила ли семью компания Disney, хорошо известно, что парк предлагает эксклюзивную услугу приватной VIP-экскурсии. Цены на эту экскурсию колеблются от 450 до 900 долларов в час, в зависимости от сезона. Эта опция позволяет туристам наслаждаться парком без длинных очередей и суеты других посетителей.

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Такой тип VIP-опыта, несомненно, является более высоким уровнем, доступным для немногих, и принц Гарри и Меган Маркл могут себе его позволить. Для герцога и герцогини Сассекских это интимное празднование в самом сердце Диснейленда стало уникальной возможностью насладиться особым днем ​​со своей дочерью в эксклюзивной обстановке.

Тем не менее, несмотря на попытки Меган создать образ идеальной семьи, есть мнение, что ее отношения с принцем Гарри переживают серьезный кризис.

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