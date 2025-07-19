Полицейская спецоперация в Украине рассорила Словакию и Чехию: что произошло

Правоохранители Словакии, которая вместе с Венгрией старается сохранять хорошие отношения с россией и «ставит палки в колеса» инициативам ЕС, вызвали негодование чешских коллег из-за операции, проводимой совместно с украинцами. Речь идет о поиске человека, который в прошлом году угрожал взорвать чешские и словацкие школы.

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Как сообщает чешское издание respekt.cz, на этой неделе подозреваемый, которого разыскивали с осени прошлого года, был арестован в Днепре. Он причастен к рассылке сотен электронных писем с угрозами. Уже тогда правоохранители не исключали, что он мог действовать по заказу россиян. Элктронный «след» мужчины обнаружили в Украине, была подготовлена совместная операция по его задержанию.

Недовольство словацкой стороной возникло из-за того, что информация об операции была ею обнародована вопреки договоренностям — в то время чехи находились в Украине — в зоне проведения боевых действий, и могли подвергнуться российским атакам. Более того, как утверждает издание, словацкие спецслужбы скрыли от коллег информацию о том, что подозреваемый контролировался из россии.

«После неоднократных политических конфликтов между чешским и словацким правительствами, когда чешский премьер-министр недавно направил своему коллеге в Братиславе чёткий сигнал о необходимости прекратить блокирование нового пакета санкций против россии (а Фицо призвал его не вмешиваться в словацкую демократию) — спор перекинулся на сотрудников правоохранительных органов. И речь снова идёт о москве. Почему Братислава заметает российский след и нападает на чешскую полицию и секретную службу BIS?» — задают вопрос журналисты.

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Тем временем в министерстве внутренних дел Словакии, как пишет «Европейская правда», в свою очередь обрушились с критикой на чехов, заявляя, что информация о российском следе — лишь гипотеза, а ее обнародование было «абсолютно непонятным и непрофессиональным».

Ранее президент Чехии Петр Павел объяснил, почему война в Украине может продолжаться годами.

Фото Pixabay

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