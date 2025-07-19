Ночью враг атаковал Украину более 340 дронами и 35 ракетами: сколько из них удалось сбить

Во время атаки с воздуха, которую россияне начали накануне вечером и продолжили утром 19 июля, враг запустил по Украине 379 дронов-камикадзе и ракет разного типа, в том числе и баллистических. Под массированными атаками находились, в частности, Павлоград и Одесса.

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В командовании Воздушными силами ВСУ сообщили, что враг применил:

344 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, рф (около 200 — «шахеды»);

12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (пуски из Воронежской, Курской, Ростовской обл., рф, ВОТ Крыма);

8 крылатых ракет Искандер-К (район пусков — Миллерово, рф);

15 крылаты ракет Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., рф).

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито 208 средств воздушного нападения противника:

185 ударных БпЛА типа Shahed;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

7 крылатых ракет Искандер-К;

9 крылатых ракет Х-101.

«Кроме того, 7 крылатых ракет и 129 дронов-имитаторов не достигли целей — локационно потеряны/подавлены РЭБ», — отметили в ВС ВСУ и добавили, что зафиксировано попадание 5 ракет и 30 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых — на 7 локациях.

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Россияне били по жилым домам — в Одессе дрон-камикадзе попал в 9-этажный дом, погибла женщина.

На очередное преступление захватчиков отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Напомним, что в недавно захватчики атаковали Украину, использовав более 600 средств воздушного нападения (597 ударных БпЛА и 26 крылатых ракет Х-101).

Фото со страницы Киевской ОВА

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