У США осталось только 25% ракет Patriot: что это значит для Украины

Соединенные Штаты имеют лишь около 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона. Это тревожное истощение запасов вынудило администрацию Трампа заморозить последнюю поставку боеприпасов в Украину. Запасы ракет Patriot сократились настолько, что в Пентагоне забеспокоились, что это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США, и заместитель министра обороны Стивен Файнберг санкционировал приостановку поставок, пока они проверяют, куда отправляется оружие.

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Дональд Трамп, кажется, частично изменил это решение, когда заявил журналистам, что «направит еще больше оружия» в Украину, хотя не уточнил, будут ли среди него противоракеты системы Patriot, пишет The Guardian.

Трамп также сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия и что он поручил пересмотреть запасы оружия США, но не приказывал их замораживать.

Но решение о прекращении поставок, как рассказали лица, непосредственно осведомленные в этом вопросе, было в значительной мере основано на данных глобальной системы отслеживания боеприпасов Пентагона.

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Согласно системе отслеживания, запасы ряда критически важных боеприпасов в течение нескольких лет, с момента начала оказания военной помощи Украине администрацией Байдена, были ниже этого минимального уровня.

Администрация Трампа начала пересмотр исчерпанного уровня ракет Patriot и других боеприпасов примерно в феврале, сообщили источники. Ситуация также обострилась после решения Трампа бомбить ядерные объекты Ирана в прошлом месяце, когда США выпустили около 30 ракет Patriot для перехвата иранских баллистических ракет.

Истощение запасов ракет Patriot и других боеприпасов стало частью «рекомендательной записки» Элбриджа Колби, заместителя министра обороны по вопросам политики, в которой было изложено несколько вариантов сохранения оружия.

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Ранее сообщалось, что Колби, который подвергся критике со стороны демократов за то, что он отдал приоритет перераспределению ресурсов с войны в Украине на подготовку к потенциальной войне с Китаем, приостановил передачу. Но источники заявили, что офис заместителя министра не имеет полномочий для такого одностороннего шага.

Однако внезапная пауза наступила в критический для Украины момент, поскольку на прошлой неделе россия начала крупнейшую на сегодняшний день воздушную операцию, а Украина имеет ограниченные возможности для приобретения как высокоточного, так и более базового оружия, чтобы сдержать все более интенсивные российские атаки. Украина также в основном не может напрямую покупать оружие у оборонных подрядчиков для своих целей, поскольку выполнение нового заказа, по оценкам, займет годы, и оно будет выполнено только после того, как Пентагон выполнит свои собственные заказы, поскольку министерство обороны является клиентом с высшим приоритетом.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, которые поставили Украине 24 истребителя F-16, планируют задействовать свои самолеты F-35 для охраны польского воздушного пространства и защиты маршрутов поставки помощи в Украину.

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