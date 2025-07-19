Германия хочет ясности: как именно будут компенсированы отправленные ею в Украину Patriot

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на четком определении того, как США заменят новые системы ПВО Patriot, переданные Украине ФРГ.

«В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину с европейского континента и что эти системы затем будут заменены США, — сказал Мерц после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. — Потому что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности».

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Он добавил, что министры обороны теперь достигнут согласия по этому вопросу. США готовы это сделать.

«Но это не вопрос часов, это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут доставлены Украине», — цитирует канцлера Мерца N-TV.

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Президент США Дональд Трамп взял базовое обязательство по поставкам Patriot, но затем вызвал путаницу. Сейчас непонятно, должна ли Германия поставить две системы, которые затем будут заменены США, и кто оплатит поставку. Ранее правительство ФРГ предлагало оплатить две системы для Украины, отмечают журналисты.

Как писали «ФАКТЫ», Украина разворачивает десятки тысяч перехватчиков, чтобы остановить российские «Шахеды».

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