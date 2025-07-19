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Мир

Германия хочет ясности: как именно будут компенсированы отправленные ею в Украину Patriot

17:20 19 июля 2025
Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на четком определении того, как США заменят новые системы ПВО Patriot, переданные Украине ФРГ.

«В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы поставим новые системы Patriot в Украину с европейского континента и что эти системы затем будут заменены США, — сказал Мерц после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. — Потому что мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности».

Он добавил, что министры обороны теперь достигнут согласия по этому вопросу. США готовы это сделать.

«Но это не вопрос часов, это вопрос дней, возможно, недель, прежде чем системы будут доставлены Украине», — цитирует канцлера Мерца N-TV.

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Президент США Дональд Трамп взял базовое обязательство по поставкам Patriot, но затем вызвал путаницу. Сейчас непонятно, должна ли Германия поставить две системы, которые затем будут заменены США, и кто оплатит поставку. Ранее правительство ФРГ предлагало оплатить две системы для Украины, отмечают журналисты.

Как писали «ФАКТЫ», Украина разворачивает десятки тысяч перехватчиков, чтобы остановить российские «Шахеды».

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