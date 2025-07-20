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Смертельное ДТП в Ровенской области: Volkswagen столкнулся с Audi, погибли три человека
На Ровенщине, где в прошлом году в страшном ДТП погибли 14 человек, произошло еще одно смертельное ДТП. Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
«В Ровенском районе в результате ДТП погибли три человека: на месте происшествия работает полиция. Автопроисшествие случилось сегодня, 20 июля, около 8:30 на трассе „Городище-Ровно-Староконстантинов“ вблизи села Антоновка Березновской тергромады. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Audi. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля „Volkswagen“: их тела деблокировали спасатели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель другого автомобиля госпитализирован.
«Движение на этом участке осложнено, поэтому водителям следует учитывать указанную информацию при планировании маршрута», — сообщили в полиции.
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