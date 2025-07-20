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Здоровье и медицина

Делайте это в отпуске, чтобы предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови

21:02 20 июля 2025
прогулка после еды при диабете

Путешествия — это не только новый опыт и приключения, но и вызовы поддержанию здоровых привычек. Эксперты отмечают, что людям с диабетом может быть особенно тяжело контролировать уровень сахара в крови во время поездок, пишет издание Medonet.

Изменение окружающей среды, нерегулярное или неподходящее питание означают, что путешествия часто нарушают ежедневный распорядок дня. Это, в свою очередь, может привести к трудностям с контролем уровня глюкозы, особенно у людей с диабетом или инсулинорезистентностью. Однако эксперты утверждают, что существует простой и экономически эффективный способ поддержать свой организм — просто прогуляйтесь после еды.

Исследования показывают, что физическая активность после трапезы помогает снизить уровень сахара в крови. Регулярные прогулки после завтрака, обеда и ужина обычно являются стандартной рекомендацией для пациентов с диабетом. Кроме того, ходьба помогает транспортировать глюкозу из крови в мышцы, где она используется как источник энергии. Это понижает уровень сахара в крови.

Кстати, если во время прогулки выполнять определенные упражнения, то можно за месяц потерять до 4 кг веса.

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Ранее специалисты выяснили, помогает ли арбузная диета похудеть и вывести токсины.

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