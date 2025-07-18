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Арбузная диета: помогает ли она похудеть и вывести токсины
Арбуз — один из самых вкусных летних фруктов. Он освежает в жаркий день, прекрасно увлажняет организм и оказывает мочегонный эффект. Может, он тоже помогает похудеть? Только если он является основным продуктом в нашем рационе, он может способствовать дефициту калорий, пишет Wprost odzywianie.
Есть несколько версий арбузной диеты. Самая популярная из них предполагает очищение организма и длится три дня, в течение которых вы едите только арбуз (один большой в день). После этого периода вы можете либо постепенно вводить другие продукты, либо вернуться к своему прежнему рациону. Но это неэффективный способ похудеть, хотя весы могут показать меньшую цифру через три дня.
Как хорошо было бы, если бы можно было некоторое время есть свою любимую пищу и худеть. Неудивительно, что так много людей на это ведется.
Кроме того, гораздо легче перейти на диету, если она предполагает лишь кратковременное изменение привычек, после чего вы можете вернуться к предыдущему образу жизни. Эти две ловушки делают ограничительные диеты столь популярными. К сожалению, они не приносят желаемых результатов.
Арбуз является отличным источником ликопена — красного пигмента (каротиноида) с сильными антиоксидантными свойствами. Он борется со свободными радикалами, снижая риск повреждения клеток и замедляя процесс старения. Это один из самых мощных антиоксидантов, обладающий и противораковыми свойствами.
Арбуз также богат пищевыми волокнами, витамином С и фолиевой кислотой. Он способствует детоксикации благодаря своим мочегонным свойствам. 100 г арбуза содержит всего около 30 калорий. Однако важно помнить, что он имеет высокий гликемический индекс (75), то есть повышает уровень сахара в крови после употребления. Поэтому этот фрукт, хоть и насыщенный водой, не рекомендуется диабетикам.
Мало кто знает, что семена арбуза очень богаты питательными веществами. Интересно, что его можно запекать в духовке (следует добавить немного оливкового масла и ваших любимых специй).
Раньше «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить фантастически вкусный малосольный арбуз.119
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