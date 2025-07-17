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Делайте это во время ходьбы и можете за месяц потерять до 4 кг веса
Выпады во время ходьбы — динамическая вариация классических выпадов, которые задействуют все тело. Во время этого упражнения каждый шаг требует сгибания обоих колен примерно на 90 градусов, что активирует не только ноги, но и ягодицы, мышцы живота и руки. Кроме того, только 15 минут интенсивных выпадов при ходьбе с короткими перерывами могут сжечь от 100 до 150 калорий в зависимости от вашей массы тела и темпа ходьбы.
Эксперты отмечают, что регулярные выпады при ходьбе могут привести к потере веса до 4 кг за 45 дней в сочетании со сбалансированным питанием, пишет Medonet.
Выпады при ходьбе не только помогают сжигать калории, но и улучшают осанку. В отличие от упражнений на тренажерах, это движение учит ваше тело балансу и стабильности.
Улучшенная осанка может помочь снизить уровень кортизола (гормона стресса), связанного с накоплением жира вокруг брюшной полости. Кроме того, улучшенная осанка поддерживает правильное дыхание и кровообращение и снижает риск травм, позволяя вам поддерживать последовательный режим тренировок.
Многие новички совершают ошибку, делая слишком много повторений или тренируясь слишком интенсивно в начале. Главное — постепенно увеличивать количество подходов и повторений и сосредотачиваться на технике. Рекомендуется начинать с двух подходов по десять выпадов (по пять на каждую ногу) с 30-секундным отдыхом между подходами. В течение двух недель можно постепенно увеличивать количество подходов до четырех, а количество повторений — до пятнадцати-двадцати на каждую ногу. По мере прогресса следует вводить дополнительные нагрузки, такие как небольшой наклон и отягощение (гантели или отягощенный рюкзак).
Качество движения имеет большое значение: каждый выпад следует выполнять медленно, с полным контролем и глубоким дыханием. Только тогда упражнение задействует максимальное количество мышц и даст наилучшие результаты.
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Фото Pixabay319
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