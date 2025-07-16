Не ешьте этого много, если у вас диабет: уровень сахара в крови может сильно подскочить

Успешность лечения диабета зависит не только от лекарств, но и от индивидуально подобранной диеты. Ограничение углеводов, включая простые сахара, имеет решающее значение. Мы часто меньше обращаем внимание на калорийность и гликемический индекс отдельных продуктов. А это плохо, особенно для диабетиков. Они должны быть осторожны не только со сладкими напитками, но и с фруктами, особенно арбузом и клубникой, пишет Medonet.

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Хотя арбузы являются отличным источником ликопена, лютеина и бета-каротина, а также витаминов (C, B6, A, E, K1), они имеют высокий гликемический индекс (75). Поэтому уровень глюкозы в крови не падает слишком быстро после употребления арбуза. С другой стороны, это не высококалорийный фрукт (45 ккал/150 г мякоти), что также следует помнить. Кроме того, следует знать, что приготовление летних напитков с арбузом негативно влияет на печень. Ликопен хуже усваивается в сочетании с алкоголем.

Клубника — еще один летний фрукт, который диабетикам следует употреблять с осторожностью. Хотя она имеет низкий гликемический индекс (25) по сравнению с арбузами, она содержит 7,2 г углеводов. Поэтому не стоит наедаться ею с утра до вечера, а лучше соблюдать умеренность. Диетологи рекомендуют употреблять клубнику, как и другие летние фрукты, только в меру. Однако лучше съесть несколько ягод клубники или кусочек арбуза, чем сладкий десерт с высоким содержанием сахара.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о травах, сдерживающих тягу к сладкому. Если пить эти чаи каждый день, легко забыть о конфетах.

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