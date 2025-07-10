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Есть места, где вода достигает почти трех метров: дожди затопили Львов (фото)
Сильные осадки, охватившие западную часть Украины, привели к тому, что на Львовщине из берегов вышла река Зубра — в области есть угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.
Как сообщает мэр Львова Андрей Садовjй, продолжается подтопление и в областном центре: «Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах».
Львовян просят перенести вещи из подвалов в безопасные места, а также откатить автомобили из подземных паркингов на потенциально опасных участках. Впрочем, некоторым это уже делать поздно…
Во Львовском горсовете уточнили, что там, где вблизи города разлилась Зубра, проезд транспорта сейчас невозможен.
Также ночью подтопило автостоянки вблизи ЖК Континент в Сокольниках. Подтопления во Львове наблюдаются на улицах Кульпарковской, Трускавецкой, Авиационной.
«На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно. По прогнозам погоды, дождь будет продолжаться сегодня целый день», — говорится в сообщении.
Между тем, в Укргидрометцентре предупреждают, что 10 июля в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый); в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 10 июля на западе и в Винницкой области ожидаются ливни и грозы, которые ближе к вечеру могут дойти до Житомирщины и Киевщины.
Фото Львовского горсовета268
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