Есть места, где вода достигает почти трех метров: дожди затопили Львов (фото)

Сильные осадки, охватившие западную часть Украины, привели к тому, что на Львовщине из берегов вышла река Зубра — в области есть угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщает мэр Львова Андрей Садовjй, продолжается подтопление и в областном центре: «Есть места, где вода достигает почти 3 метров — речь идет о нежилых зонах».

Во Львовской области вышла из берегов река Зубра. Фото горсовета Львова

Львовян просят перенести вещи из подвалов в безопасные места, а также откатить автомобили из подземных паркингов на потенциально опасных участках. Впрочем, некоторым это уже делать поздно…

РЕКЛАМА

Во Львове затопило стоянки с автомобилями. Фото 4studio.com.ua

Есть угроза подтопления части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов. Фото горсовета Львова

Фото Varta1

РЕКЛАМА

Во Львовском горсовете уточнили, что там, где вблизи города разлилась Зубра, проезд транспорта сейчас невозможен.

Также ночью подтопило автостоянки вблизи ЖК Континент в Сокольниках. Подтопления во Львове наблюдаются на улицах Кульпарковской, Трускавецкой, Авиационной.

В городе дождь будет идти весь день. Фото горсовета Львова

«На местах работают аварийные бригады, однако пока не прекратятся дожди, полноценно устранить последствия подтоплений сложно. По прогнозам погоды, дождь будет продолжаться сегодня целый день», — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Фото Укргидрометцентра

Между тем, в Укргидрометцентре предупреждают, что 10 июля в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый); в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 10 июля на западе и в Винницкой области ожидаются ливни и грозы, которые ближе к вечеру могут дойти до Житомирщины и Киевщины.

Фото Львовского горсовета

268

Читайте нас в Facebook