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Украина

Свыше 200 «Шахедов» и большинство запущенных ночью по Украине ракет не достигли цели благодаря работе ПВО, — Воздушные силы

10:21 21 июля 2025
Шахеды атаковали Украину, фото из открытых источников

В ночь на 21 июля россияне атаковали Украину 450 средствами воздушного нападения. По информации командования Воздушных сил, было запущено:

- 426 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов из Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска,
- 5 аэробалистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» враг запустил из воздушного пространства Тамбовской области;
- 4 крылатые ракеты «Калибр» запущены из акватории Черного моря;
- 1 крылатую ракету Искандер-К — с район Миллерово, рф;
- 14 крылатых ракет Х-101 — из воздушного пространства Саратовской обл., рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения противника:

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- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальное — подавлено РЭБ/локационно потеряно.

Также в Воздушных силах отметили, что 203 дрона-имитатора не достигли целей — локационно потеряны (вероятно подавлены РЭБ).

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Вместе с тем зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых — на 12 локациях.

«Вражеская атака продолжается! Новая группа российских БПЛА зашла с севера. Соблюдайте меры безопасности!» — уточнили в ПВО.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня ночью Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку врага с начала войны.
В Харькове зафиксировали 11 вражеских попаданий. На город враг направил «Герань-2». Горело гражданское предприятие.

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