В Украине в ближайшее время изменится погода. Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко.

«Итак, 18 июля в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до +20+26 градусов, даже на юге будет +25+29, разве что в Запорожье до +33 градусов. И только на крайнем востоке Украины в пятницу удержится сильная жара. А еще и ливни пройдут 18 июля на западе, севере, Винницкой, Черкасской и ночью в Одесской области. К сожалению, южная часть и преимущественно восточная и дальше будут страдать от чрезмерно сухой погоды», — написала она.

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По словам синоптика, 17 июля умеренные градусы будут преобладать на западе Украины, Сумской, Полтавской и даже частично на Днепропетровщине. Ожидается +20+27 градусов.

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«На остальной территории Украины в течение дня +27+32 градуса, на востоке и местами на юге +32+36 градусов. Кратковременные дожди с грозами, местами со шквалом и градом завтра — западные области, Сумщина, Полтавщина, вечером Харьковщина и Одесщина. На остальной территории Украины — без осадков», — сообщила Диденко.

По ее словам, в Киеве 17 июля ожидается в течение дня +26, +27 градусов без осадков.

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«А вот 18 июля готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться)) — ожидаются ливни и понижение температуры воздуха до +20+23 градусов!» — написала синоптик.

Как сообщил Украинский гидрометеорологический центр, 17 июля утром и днем в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди с грозами.

«В большинстве северных, центральных областей, южной части и на Харьковщине днем грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с. И уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно сильные осадки, охватившие западную часть Украины, привели к тому, что на Львовщине из берегов вышла река Зубра.

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