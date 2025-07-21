«Идея возникла еще в больнице, когда я уже узнал, что остался один»: парень, из-за удара «шахеда» потерявший родителей, написал книгу о пережитом

Виталий Остапенко из села Подольское Винницкой области — единственный, кто выжил из всей семьи во время жестокой атаки российского «шахеда» 14 марта 2024 года. Тогда враги цинично попали в дом, где он жил с родителями. Папа Иван погиб на месте, мамы Людмилы не стало через несколько часов в районной больнице. Парня в крайне тяжелом состоянии забрали в реанимацию, где за его жизнь боролись не одну неделю. Но, к счастью, спасли! Трагедия не сломила 27-летнего Виталия. Уже в больничной палате он начал писать книгу о пережитом — «Незламний. Історія, що заряджає на життя». Для него эта книга стала способом донести миру правду о российских преступлениях, а для читателей — настоящей инструкцией, как не сломаться даже в крайне тяжелые моменты.

— Мне родители запомнились улыбающимися, искренними, добрыми, любящими, счастливыми и несокрушимыми! Сколько у них по жизни было препятствий, но они всегда двигались вперед и меня так научили. Мол, жизнь слишком хрупкая, и все хорошо и идеально никогда не бывает, — рассказывает «ФАКТАМ» Виталий Остапенко. — Препятствия и испытания посылаются только сильным и несокрушимым! Потому что там знают, что человек их преодолеет и станет еще сильнее. Мои родители больше всего любили свою семью, у нас она была идеальная. Мы всегда старались поддерживать друг друга, помогать, понимали друг друга. Мои родители были для меня сильной опорой, как и я для них. Они всегда мной гордились, а я — ими. И не представлял своей жизни без них. Но сейчас я живу за троих и думаю, что там они мной все еще гордятся. Когда их не стало, для меня стали поддержкой бабушка с дедушкой. Мы с ними и так всегда были семьей, почти каждый день их навещали. Сейчас это для меня самые важные люди в жизни. Они за мной ухаживали, когда я не мог ходить, делали все максимально для моего восстановления. Благодарен им навеки.

ВІДЕО ДНЯ

Виталий Остапенко с родителями

13 марта семья отмечала день рождения Виталия, а 14-го родителей не стало

— Незадолго до трагедии вы с родителями отмечали в кругу семьи день рождения. Вспомните этот момент. Это был ваш последний праздник вместе?

— Да. 13 марта 2024 года мы отмечали мои 26 лет. Из-за войны отмечали в кругу семьи, ведь столько людей гибнет, было не до празднования. Были бабушка с дедушкой, мама, папа и я. Все были максимально счастливы, я себя все же чувствовал их маленьким ребенком, несмотря на возраст. Бабушка с дедушкой ушли домой, а мы легли спать. 14 марта утром поехали с папой на работу, отработали и приехали домой, ничего не предвещало какой-то беды, но помню этот страшный миг, который запечатлелся в моей памяти навсегда. А у родителей на могильном камне — 21:40 14 марта. Это страшный день. Тогда все исчезло в одно мгновение… Мы уже тогда спали, перед этим я пожелал моим лучшим родителям в мире: «Спокойной ночи, мамочка, сладких снов. И тебе, папочка, спокойной ночи. Люблю вас всем сердцем». Но не знал, что это были последние слова родным.

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— Как думаете, что в момент удара «шахеда» спасло вам жизнь?

— В момент попадания проклятого «шахеда» мы все были на втором этаже. Только я в своей комнате, а родители в своей. Меня спасло то, что, думаю, моя миссия не завершена. А она — поддерживать людей и давать им стимул к жизни, а физически, говорят, что я лежал под плитой, которая лежала на твердотопливном котле. Все село было на месте трагедии, помогало, я просто этого не видел. Это со слов очевидцев.

Руины дома, где жила счастливая семья Остапенко

— Какие травмы у вас были? Какие прогнозы давали медики?

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— Мои травмы были несовместимы с жизнью. Контузия, семь переломов черепа, перелом таза, перелом ноги в двух местах. Открытый перелом руки со смещением ключицы и потерей нерва. Сейчас наибольший дискомфорт и боль приносит рука, на погоду крутит все тело. Врачи давали прогнозы, что шанс выжить 1 процент из 1000, и вообще не думали, что я буду ходить. Но я хожу.

— Где сейчас живете и как часто приходите на место трагедии?

— Живу у бабушки с дедушкой. Прихожу на место трагедии очень редко, только чтобы взять розы и другие цветы из маминого цветника, который она так любила и вкладывала в него свою любовь. К сожалению, не дарю так, как когда-то, на 8 Марта, или на День матери, или на день рождения, а везу на кладбище.

— Не хотели бы восстановить дом?

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— Дом никогда в жизни не хотел бы восстановить, это слишком больно. Очень много воспоминаний, там вся моя жизнь была…

«Это не просто история — это инструкция выживания после боли»

— Виталий, вы написали книгу о родителях и пережитом. Когда впервые возникла идея, что должны написать? И когда начали это делать?

— Идея зародилась еще в больнице, когда я уже узнал, что остался без родителей. Еще тогда подумал, что об этом должен узнать весь мир! Мы не должны молчать, и в больнице я подкладывал одеяло под телефон и левой рукой набирал этот текст о боли и одновременно мотивации к жизни.

— Какова цель вашей книги, какие отзывы получаете от читателей? Возможно, ее уже читали те, кто тоже потерял родных из-за россии?

— Основная цель моей книги: изменить жизнь хотя бы одного человека (и это уже произошло — а, на самом деле, сотен). Донести: если выстоял я — сможешь и ты. Показать: даже с инвалидностью, после потери родителей, боли — можно стать сильнее. Дать веру тем, кто уже ее теряет. Построить вокруг себя сообщество силы, действия и трансформации. Типичные отзывы от читателей: «Читала со слезами на глазах. Спасибо за правду и силу», «Твоя книга вытащила меня из депрессии. Настоящий несокрушимый дух!», «Это не просто история — это инструкция выживания после боли. После прочтения я начал ценить жизнь по-другому», «Твоя книга — как глоток воздуха полной грудью после лет темноты». И еще очень много отзывов у меня в инстаграме. Да, ее уже много кто читал, кто потерял родных на войне, и им эта книга дает сильную мотивацию и поддержку двигаться вперед.

Я не продаю книгу, продаю эмоции. Эта книга бесценна. Когда я писал ее, конечно, были слезы, было тяжело, но благодаря поддержке не сдавался и двигался вперед. Думал, что мужчины не плачут, но в тот момент понял, что я ошибался. Все плачут, ведь эмоции в себе тяжело держать. Но я смог! И двигаюсь вперед.

«Твоя книга вытащила меня из депрессии. Настоящий несокрушимый дух!» - пишут читатели

— Откуда у вас талант к писательству?

— Мы с папой работали на СТО, где я был менеджером, а папа был профессионалом в своей сфере по шлифовке коленчатых валов к любой технике. Качественно и быстро. Талант был ще со школы. У меня была отличная память, быстро учил стихи, тексты. А первый стих написал, когда люди поминали погибшего солдата, и им прилетела вражеская ракета. И я написал: «І знову гуркіт цих ракет проклятих».

— В книге вы посвятили главу Богдану, который был рядом в самый тяжелый момент вашей жизни. Расскажите о нем.

— В книге вспоминаю Богдана Стецюру, который работает медбратом в больнице имени Пирогова в Виннице. До трагедии мы с ним были абсолютно незнакомы, но в больнице стали как братья. Постоянная поддержка, когда он меня вез на последнюю операцию, держал меня за руку, пока не подействовала анестезия.

— Вы — человек, который для многих является примером силы духа. Как вы в себе это открыли?

— Да, для многих я являюсь примером силы духа и несокрушимости. Думаю, благодаря тому, что не пал ни морально, ни физически. И мотивирую людей к жизни и движению вперед, несмотря на ситуацию, которая у меня произошла. Если вам тяжело и хотите пообщаться, пишите в мой инстаграм ostapenko_vitalik.

— Что можете посоветовать тем, кто оказался в подобной ситуации?

— Мой главный совет тем, кто оказался в такой ситуации, не опускать руки и не обращать внимания на тех, кто будет говорить, что у тебя ничего не получится. Главное — всегда оставаться человеком.

— Кем видите себя через 3−5 лет?

— Полностью физически и морально восстановленным, имеюшим свое жилье, оказывающим поддержку теплыми и искренними словами, автором книг и сборника стихов. Знать, что я помог морально не одному человеку. А самое главное — вижу себя в свободной процветающей Украине с незабытыми Героями, которые погибли, защищая ее. Незабытыми гражданскими, которых нет теперь с нами из-за россии.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с волонтером Дианой Макаровой: «Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход либо сдаться врагу, либо идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти».

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