Дональд Трамп и Си Цзиньпин планируют встретиться: стало известно, когда и где

Нынешний саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее, вероятно, является лучшей возможностью для Дональда Трампа, выдвинувшего москве ультиматум, и Си Цзиньпина, поддерживающего путина в войне против Украины, встретиться лично. Об этом пишет издание South China Morning Post.

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Журналисты утверждают, что Трамп может посетить Китай перед саммитом, который состоится с 30 октября по 1 ноября, или встретиться со своим китайским коллегой в кулуарах мероприятия. По сообщениям южнокорейских СМИ, Си планирует принять участие в мероприятии в Кёнджу, но участие Трампа еще не подтверждено.

В начале июля министр иностранных дел Китая Ван I и госсекретарь США Марк Рубио провели свою первую личную встречу.

Тем временем во время телефонного разговора в июне Си пригласил Трампа и его жену посетить Китай, и американский президент ответил согласием.

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После встречи с Ван I госсекретарь Рубио заявил журналистам, что «обе стороны выражают сильное желание» провести встречу между двумя президентами.

Отношения между США и Китаем колебались с момента возвращения Трампа в Белый дом в конце января и его угроз ввести пошлины на китайские товары в размере до 145%. Однако с тех пор обе стороны работали над стабилизацией отношений. Была достигнута договоренность о предварительном торговом соглашении, ослабляющем ограничение Китая на экспорт редкоземов и торговые барьеры США для технологий.

Между тем благодаря помощи Китая в поставках дронов россия смогла усилить атаки по Украине.

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