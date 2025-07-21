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Квартира семьи нардепа от «Слуги народа» сгорела в результате ночного удара по Киеву (фото)
Во время ночной атаки на Киев сгорела квартира жены народного депутата от «Слуги народа» Андрея Жупанина. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Депутат и его семья не пострадали.
«Здесь еще вчера была квартира моей любимой жены. Сегодня ночью она сгорела дотла из-за российско-иранского шахеда. Никто не пострадал», — написал нардеп.
По его словам, мать жены спустилась в укрытие после начала тревог. И так спаслась. Все имущество семья потеряла.
«Кот Семен также жив и находится сейчас в ветеринарной клинике на обследовании. Имущество потеряно. Мама особенно переживает в отношении фотографий. Сделаем новые. Не игнорируйте сигналы тревоги» , — отметил мужчина.
Жилье размещалось на нижних этажах ЖК «Львовский квартал» в Шевченковском районе Киева. Они сильно пострадали и частично выгорели от удара «шахеда».
Андрей Жупанин из Виноградова Закарпатской области. Окончил юридический факультет Ужгородского национального университета и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Раньше работал во многих ведущих юридических и консалтинговых компаниях.
Напомним, ранее в результате удара по столице потерял квартиру украинский певец и лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. Тогда также было попадание по подъезду жилого дома в Шевченковском районе Киева.530
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