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Шоу-бизнес

Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду

21:31 21 июля 2025
Бритни Спирс

Казалось, что эпатажная Бритни Спирс шутила, когда недавно объявила, что «усыновила прекрасную девочку», так как позднее выяснилось, что она на самом деле этого не делала.

Считалось, что 43-летняя поп-икона шутила над своими подписчиками в социальных сетях, и они могли бы посмеяться над этим, но инсайдер поделился тем, что в этой шутке есть трагическая сторона.

«Бритни боится, что навсегда потеряла своих мальчиков. Идея усыновить дочь — это не просто шутка. Это ее способ справиться с этой болью», — сообщил источник, пишет The News.

Звезда сообщила своим поклонникам в Instagram, что стала матерью девочки по имени Леннон Лондон Спирс. Однако Спирс, у которой есть сыновья — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден — от бывшего мужа, 46-летнего Кевина Федерлайна, сталкивается с болезненными чувствами относительно материнства из-за отсутствия детей в ее жизни.

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«Она постоянно говорит о младенцах, о материнстве. Это не случайно, — сказал член семьи изданию. — Она хочет усыновить ребенка, потому что чувствует, что уже потеряла шанс быть матерью для Шона и Джейдена. Она боится, что они никогда по-настоящему не вернутся в ее жизнь».

Спирс ранее утверждала, что еще в январе усыновила дочь, но в итоге удалила эту информацию.

Сообщается, что ее сыновья переехали с Федерлайном и его женой в 2023 году на Гавайи и не поддерживают тесную связь с певицей.

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Ранее сообщалось, что Бритни Спирс показала рождественскую встречу с сыновьями после двух лет разлуки.

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