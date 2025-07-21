Драма с усыновлением ребенка: Бритни Спирс раскрыла трагическую правду

Казалось, что эпатажная Бритни Спирс шутила, когда недавно объявила, что «усыновила прекрасную девочку», так как позднее выяснилось, что она на самом деле этого не делала.

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Считалось, что 43-летняя поп-икона шутила над своими подписчиками в социальных сетях, и они могли бы посмеяться над этим, но инсайдер поделился тем, что в этой шутке есть трагическая сторона.

«Бритни боится, что навсегда потеряла своих мальчиков. Идея усыновить дочь — это не просто шутка. Это ее способ справиться с этой болью», — сообщил источник, пишет The News.

Звезда сообщила своим поклонникам в Instagram, что стала матерью девочки по имени Леннон Лондон Спирс. Однако Спирс, у которой есть сыновья — 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден — от бывшего мужа, 46-летнего Кевина Федерлайна, сталкивается с болезненными чувствами относительно материнства из-за отсутствия детей в ее жизни.

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«Она постоянно говорит о младенцах, о материнстве. Это не случайно, — сказал член семьи изданию. — Она хочет усыновить ребенка, потому что чувствует, что уже потеряла шанс быть матерью для Шона и Джейдена. Она боится, что они никогда по-настоящему не вернутся в ее жизнь».

Спирс ранее утверждала, что еще в январе усыновила дочь, но в итоге удалила эту информацию.

Сообщается, что ее сыновья переехали с Федерлайном и его женой в 2023 году на Гавайи и не поддерживают тесную связь с певицей.

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Ранее сообщалось, что Бритни Спирс показала рождественскую встречу с сыновьями после двух лет разлуки.

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