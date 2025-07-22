Приезд Анджелины Джоли и Сальмы Хайек в Мексику вызвал скандал: что произошло (видео)

Анджелина Джоли, недавно отметившая 17-й день рождения сына Нокса, вскоре после этого отправилась с коллегой и подругой, актрисой Сальмой Хайек, в Веракрус, родной штат Сальмы в Мексике.



О путешествии двух звезд пишет издание thenews.com.pk. Как известно, Сальма Хайек и Анджелина Джоли подружились во время съемок фильма Marvel «Вечные» в 2021 году. И с тех пор поддерживают хорошие отношения, собираясь иногда на ужин вместе со своими детьми.

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Первыми на знаменитостей обратили внимание посетители и персонал заведения Gran Café La Parroquia, которые фотографировали подруг и даже сделали с ними селфи. Видео с актрисами, которых сопровождала министр культуры Веракруса Шочиль Молина, быстро разлетелись по соцсетям, а правительство штата предоставило звездам вертолет. До самого Веракруса Джоли и Хайек, кстати, добирались из Мехико на обычном регулярном рейсе.

На «посиделки» в кафе 50-летняя Анджелина Джоли надела белые брюки и футболку, а 58-летняя Сальма Хайек выбрала образ total black. Обе актрисы дополнили свои луки солнцезащитными очками.

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Анджелина и Сальма в Мексике. Фото - скриншот

«Спасибо, Сальма и Анджелина, за то, что разделили завтрак с нами, коренными жителями Веракруса. За то, что сидели вместе с людьми, смеялись. Прекрасные, веселые, общительные и очень красивые», — написали владельцы кафе в соцсетях.

В сети обсуждают цель, с которой знаменитости прилетели в Мексику. Одни считают, что они снимают совместный фильм, другие больше склоняются к тому, что актрисы посещают Мексику с гуманитарными целями.

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В то же время нашлись и те, кто осудил приезд актрис и даже создал мемы на тему того, что Анджелина и Сальма «увидели Веракрус» как туристы, которые видят Мексику из окна пятизвездочного отеля, а вся их «близость к народу» — это якобы игра на камеру.

Фото из открытых источников

К тому же некоторые пользователи были недовольны тем, что правительство предоставило им вертолет (т.е. они путешествовали как туристки за деньги налогоплательщиков).

Напомним, ранее бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт встретился в Лондоне с Томом Крузом, и их встреча вызвала ряд ностальльгических воспоминаний у многих людей, назвавших ее «Интервью с вампиром» спустя 30 лет".

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Фото — скриншот

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