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Шоу-бизнес

Возрожденная: победительница «Холостяка» поразила изменением образа

15:11 22 июля 2025
Инна Белень

Победительница тринадцатого сезона романтического реалити «Холостяк», волонтер Инна Белень, которая раскрыла своего возлюбленного, поразила сеть. Известно, что месяц назад девушка сделала маммопластику и, наконец, показала, как выглядит сейчас. На своей странице в социальной сети Инна выложила фотографии топлес со словами, что она чувствует себя возрожденной.

«Возрожденная», — подписала серию фото Инна.

Подписчики в комментариях засыпали девушку комплиментами, не сдерживаясь в эпитетах. Также добавили, что сейчас Инна выглядит намного лучше благодаря возлюбленному. Напомним, роман между Белень и Холостяком «Тереном» после проекта не сложился.

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«Огонь, какая нежная и очаровательная», — написали в комментариях.

«Когда женщина попадает в руки хорошего мужчины, она с ним сразу начинает расцветать, — отметили подписчики. — Счастья вам».

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«Очень подходит такой оттенок волос», — подметили изменения.

Напомним, новым Холостяком стал популярный актер Тарас Цымбалюк.

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