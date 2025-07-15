- 15.07 22:28 Исцеляющий сад: эти растения обязательно надо посадить рядом с домом
- 15.07 22:01 Необычный яичный салат: фантастически вкусно и сытно
- 15.07 21:32 «Он гордый отец»: Брэд Питт в отчаянии из-за Анджелины Джоли и детей
- 15.07 21:03 Измените это в своем питании и забудете о проблемах с кишечником
- 15.07 20:53 На победу Усика, на которого во время битвы взглядов разорался Дюбуа, уже поставили 500 тысяч долларов
- 15.07 20:35 Осиротела семимесячная дочка: на Сумщине пал 26-летний офицер из Винницкой области
- 15.07 20:06 Корзиночки из теста фило: смело подавайте к праздничному столу
- 15.07 19:53 Суд не стал арестовывать Шабунина, но загранпаспорт отобрал
- 15.07 19:52 «Динамо» с красной карточкой не смогло обыграть клуб из Румынии: видеообзор матча
- 15.07 19:40 «Жуковщина» и мигранты: на что планируют делать ставку оккупанты при новом наступлении
- 15.07 19:14 Влюбленные глаза: Тарас Цымбалюк поразил поклонников
- 15.07 19:01 Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля
Влюбленные глаза: Тарас Цымбалюк поразил поклонников
В самом разгаре съемки четырнадцатого сезона популярного телепроекта «Холостяк». Напомним, главным героем, за сердце которого соперничают участницы, стал известный актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк. Кто именно из девушек участвует в романтическом реалити, пока секрет. Известно, что съемка первой вечеринки прошла в гостиничном комплексе под Киевом, а сейчас группа находится в Карпатах. С начала полномасштабного вторжения заграничные путешествия «Холостяка» стали на паузу.
На своих страницах в социальных сетях Тарас Цымбалюк и ведущий Григорий Решетник выставляют фотографии со съемок и делятся впечатлениями. Фото обоих в венках (на фото в заголовке) вызвало большой ажиотаж у поклонников реалити. Некоторые предположили, что Тарас уже выглядит влюбленным.
«Добрый вечер вашей хате, дорогие», — подписал фотографию с Решетником Тарас Цымбалюк.
«Вот карпатские красавцы», — отреагировала жена Григория Кристина.
«Что-то у Тарасика какие-то влюбленные глаза», — отметили в комментариях.
«Это просто огонь, — поделились впечатлениями. — Веночки шикарные, а улыбки!»
«А у Тарасика глаза блестят», — добавили комментарий.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный шеф-повар собирается стать Холостяком.160
Читайте нас в Facebook
«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте