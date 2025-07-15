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Шоу-бизнес

Влюбленные глаза: Тарас Цымбалюк поразил поклонников

19:14 15 июля 2025
Тарас Цымбалюк и Григорий Решетник

В самом разгаре съемки четырнадцатого сезона популярного телепроекта «Холостяк». Напомним, главным героем, за сердце которого соперничают участницы, стал известный актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк. Кто именно из девушек участвует в романтическом реалити, пока секрет. Известно, что съемка первой вечеринки прошла в гостиничном комплексе под Киевом, а сейчас группа находится в Карпатах. С начала полномасштабного вторжения заграничные путешествия «Холостяка» стали на паузу.

На своих страницах в социальных сетях Тарас Цымбалюк и ведущий Григорий Решетник выставляют фотографии со съемок и делятся впечатлениями. Фото обоих в венках (на фото в заголовке) вызвало большой ажиотаж у поклонников реалити. Некоторые предположили, что Тарас уже выглядит влюбленным.

«Добрый вечер вашей хате, дорогие», — подписал фотографию с Решетником Тарас Цымбалюк.

«Вот карпатские красавцы», — отреагировала жена Григория Кристина.

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Тарас Цимбалюк. Фото інстаграм
Тарас Цымбалюк. Фото инстаграмм

«Что-то у Тарасика какие-то влюбленные глаза», — отметили в комментариях.

«Это просто огонь, — поделились впечатлениями. — Веночки шикарные, а улыбки!»

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«А у Тарасика глаза блестят», — добавили комментарий.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный шеф-повар собирается стать Холостяком.

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