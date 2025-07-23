Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

Маринованные огурцы — очень популярное блюдо в Украине. Администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом маринованных корнишонов.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты на 1 литровую банку:

Огурцы мелкие (сколько влезет)

Вода

1 ст. л. соли

2−2,5 ст. л. сахара

3 ст. л. 9% уксуса

2 зонтика укропа

1 лавровый лист

По 4 листа черной смородины и вишни

Кусок листа хрена

Небольшой кусочек перца чили

5 горошин душистого перца

5 горошин черного перца

1 зубчик чеснока

Щепотка зерен горчицы

Способ приготовления:

Огурцы тщательно помыть и залить холодной водой не более, чем на 6 часов. Промыть еще раз огурцы. На дно стерильной банки положить: листья смородины и вишни, кусочек листа хрена, лаврушку, черный и душистый перец, горчичные зерна, чили, нарезанный чеснок и зонтики укропа. Заполнить банку огурцами. Вскипятить в чайнике воду и залить огурцы в банке кипящей водой на 7 минут. Сколько влезет воды — столько влезет, расчет соли и уксуса не на литр воды, а на литровую банку. Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения. Залить кипящим рассолом огурцы, добавить уксус в банку и закатать.