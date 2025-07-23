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Книга рецептов

Хрустят, как в ресторане: рецепт маринованных огурцов, который удивит простотой

10:41 23 июля 2025
Как замариновать хрустящие корнишоны

Маринованные огурцы — очень популярное блюдо в Украине. Администратор группы «Бабусині рецепти онлайн» в Facebook Галина поделилась рецептом маринованных корнишонов.

Ингредиенты на 1 литровую банку:

Огурцы мелкие (сколько влезет)
Вода
1 ст. л. соли
2−2,5 ст. л. сахара
3 ст. л. 9% уксуса
2 зонтика укропа
1 лавровый лист
По 4 листа черной смородины и вишни
Кусок листа хрена
Небольшой кусочек перца чили
5 горошин душистого перца
5 горошин черного перца
1 зубчик чеснока
Щепотка зерен горчицы

Способ приготовления:

Огурцы тщательно помыть и залить холодной водой не более, чем на 6 часов. Промыть еще раз огурцы. На дно стерильной банки положить: листья смородины и вишни, кусочек листа хрена, лаврушку, черный и душистый перец, горчичные зерна, чили, нарезанный чеснок и зонтики укропа. Заполнить банку огурцами. Вскипятить в чайнике воду и залить огурцы в банке кипящей водой на 7 минут. Сколько влезет воды — столько влезет, расчет соли и уксуса не на литр воды, а на литровую банку. Слить воду в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения. Залить кипящим рассолом огурцы, добавить уксус в банку и закатать.

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Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить необычный салат с маринованными огурцами.

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