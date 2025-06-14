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- 14.06 21:59 Маринованные огурцы на любой вкус: простой рецепт от гастроблогера
Маринованные огурцы на любой вкус: простой рецепт от гастроблогера
Кто же не любит маринованные огурчики! А сейчас самое время их готовить. Делайте это с удовольствием — и приятного аппетита вам и вашим родным и близким!
Простым рецептом маринованных огурчиков с читателями «ФАКТОВ» поделилась украинский кулинар-гастроблогер Марина Гармаш.
— Предлагаю приготовить маринад, которые подойдет для консервирования огурцов, кабачков и патиссонов, — говорит Марина Гармаш. — Относительно специй и зелени, добавляйте все, что любите. Я, например, добавляю чеснок, перец горошком, душистый перец, лавровый лист, укроп, петрушку, листья дуба. А еще — листочки хрена.
Маринованные огурцы
- 1,5 литра воды,
- 7 ст. л. сахара,
- 7 ч. л. соли,
- 250 мл 9% уксуса
Для приготовления нужно в баночки разложить зелень, специи и огурцы. Если они мелкие, то можно класть целиком. Если же большие, нарежьте колечками.
Дважды заливаю огурцы кипятком. Затем готовлю маринад, сливаю кипяток из банок и заливаю кипящим маринадом. Закатываю, укутываю до остывания.
Овощи получаются хрустящие, кисло-сладкие, очень вкусные. Так что советую приготовить.
Вкусных и приятных моментов!
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Фото из альбома Марины Гармаш199
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