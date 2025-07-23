На каком канале бесплатно смотреть онлайн «Александрия» — «Партизан»: расписание трансляций и прогноз на матч с «друзьями россии»

В четверг, 24 июля, вице-чемпион Украины «Александрия», которая после ухода Руслана Ротаня назнаила главным тренером Кирилла Нестеренко, проведет на Муниципальном стадионе в польском «Катовице» матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций против серебряного призера чемпионата Сербии «Партизана» (арбитр — Йоонас Яановиц из Эстонии).

Коллектив из Кировоградской области стартует в еврокубках впервые за шесть лет. К сожалению, безвыигрышная серия «Александрии» на международной арене насчитывает восемь матчей (четыре ничьи, четыре поражения). Последний раз команда побеждала в августе 2017-го румынскую «Астру» (1:0) в квалификации Лиги Европы.

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Что же касается соперника александрийцев, то «друзья россии» из «Партизана» в прошлом сезоне были биты киевским «Динамо» (2:6 в гостях и 0:3 дома), а в нынешнем уже успели проиграть в отборе Лиги Европы кипрскому АЕКу (0:1 на выезде, 2:1 в дополнительное время на своем поле; по пенальти — 5:6).

Видеообзор матча «Партизан» — АЕК — 2:1 (по пенальти — 5:6)

В предстоящем матче букмекеры видят небольшим фаворитом украинский клуб. К примеру, контора Vbet ставки на победу «Александрии» принимает с коэффициентом 2,58, на ничью — 3,39, на выигрыш 8-кратного чемпиона Сербии (и 11-кратного чемпиона Югославии) — 2,84.

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В прямой трансляции матч «Александрия» — «Партизан» на территории Украины покажет (начало — в 20:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (в разделе «Спорт» на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первый матч

24 июля (четверг)

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«Александрия» — «Партизан» 20:00 «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»)

Ответная встреча соперников состоится 31 июля в столице Сербии Белграде. При этом УЕФА из соображений безопасности запретил болельщикам команд присутствовать на гостевых матчах своих команд.

Напомним, что если «Александрия» пройдет «Партизан», то встретится в 3-м раунде квалификации Лиги конференций с неудачником пары «Мидтьюлланд» (Дания) — «Хиберниан» (Шотландия). Первая игра — 7 августа дома, ответная — 14-го в гостях. В противном случае команда Кирилла Нестеренко прекратит выступлени в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов разгромило в гостях «Хамрун Спартанс».

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Фото ФК «Александрия»



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