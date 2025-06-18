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«Полесье» и «Александрия» получили соперников в отборе Лиги конференций
В среду, 18 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов и Лиги Европы, определились пары 2-го отборочного раунда Лиги конференций, которую в прошлом сезоне выиграл «Челси».
В частности, своих соперников узнали «Александрия», которую возглавил 33-летний тренер Кирилл Нестеренко, и «Полесье» с новым «рулевым» Русланом Ротанем.
Вице-чемпион Украины «Александрия» сыграет с победителем пары АЕК (Кипр) — «Партизан» (Сербия). Первый матч у александрийцев 24 июля на «своем» поле (в польском Катовице), ответный — 31 июля в гостях.
А вот оппонентом «Полесья» станет победитель пары «Борац» (Босния и Герцеговина) — «Санта-Коломна» (Андорра). Первая встреча у житомирян — 24 июля «дома» (в польском Гливице), ответная — 31 июля в гостях.
Кстати, если вдруг донецкий «Шахтер» не сможет пройти в 1-м раунде квалификации Лиги Европы финский «Ильвес Тампере», то в Лиге конференций встретится с АЗ из Нидерландов (первый матч — на своем поле).
Добавим, что проигравшие в квалификации Лиги конференций вылетают из еврокубков.
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Фото ФК «Александрия»63
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