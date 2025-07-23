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Спорт

Усик получил дорогущий подарок от промоутера Дюбуа (фото, видео)

16:07 23 июля 2025
Александр Усик и Фрэнк Уоррен

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24 победы, 15 из них — нокаутом), ставший после победы в реванше над британцем Дэниелом Дюбуа трехкратным абсолютным чемпионом мира, поделился загадочным фото на фоне дорогущего черного Bentley.

Еще перед боем украинский олимпийский чемпион признался, что легендарный промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен пообещал подарить ему роскошное авто в случае победы и, видимо, сдержал слово.

«Фрэнк Уоррен сказал мне, что когда я побью Дэниеля Дюбуа, он купит мне „Бентли“. Он говорил, что когда я одержу победу над Дюбуа, он сделает мне подарок. Я подумал — хорошо. Руль с правой стороны — это не проблема для меня, я приспособлюсь», — рассказал Александр Усик в интервью «Би-би-си».

Напомним, что в бою-реванше с Дюбуа Усик за 13 минут на ринге заработал рекордный гонорар в карьере — более 132 млн долларов.

Видеообзор боя-реванша Александр Усик — Дэниел Дюбуа

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик перед боем с Джошуа купил за миллионы внедорожник.

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Фото X Queensberry Promotions

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