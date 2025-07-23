Усик получил дорогущий подарок от промоутера Дюбуа (фото, видео)

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (24 победы, 15 из них — нокаутом), ставший после победы в реванше над британцем Дэниелом Дюбуа трехкратным абсолютным чемпионом мира, поделился загадочным фото на фоне дорогущего черного Bentley.

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Еще перед боем украинский олимпийский чемпион признался, что легендарный промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен пообещал подарить ему роскошное авто в случае победы и, видимо, сдержал слово.

«Фрэнк Уоррен сказал мне, что когда я побью Дэниеля Дюбуа, он купит мне „Бентли“. Он говорил, что когда я одержу победу над Дюбуа, он сделает мне подарок. Я подумал — хорошо. Руль с правой стороны — это не проблема для меня, я приспособлюсь», — рассказал Александр Усик в интервью «Би-би-си».

Напомним, что в бою-реванше с Дюбуа Усик за 13 минут на ринге заработал рекордный гонорар в карьере — более 132 млн долларов.

Видеообзор боя-реванша Александр Усик — Дэниел Дюбуа

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик перед боем с Джошуа купил за миллионы внедорожник.

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Фото X Queensberry Promotions

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