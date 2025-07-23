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Вашингтон молча одобрил закон о НАБУ и САП — эксперт: в игру вступили старые обиды и новые интересы
Закон, меняющий структуру подчинения НАБУ и САП, не был бы принят без молчаливого согласия США. Об этом заявил политексперт Тарас Загородний, комментируя последствия недавнего решения Верховной Рады.
«Без согласования с Вашингтоном этого не произошло бы. И, очевидно, аргументы в пользу перемен были веские: мол, посмотрите, как эти структуры фактически играли против вас», — пишет эксперт.
По словам Загороднего, в США хорошо помнят историю с Артемом Сытником, тогдашним главой НАБУ, который в 2016 году обнародовал материалы «амбарной книги» Партии регионов. Это было выгодно Хиллари Клинтон и нанесло вред Дональду Трампу, в результате чего в тюрьму попал его политтехнолог Пол Манафорт.
Кроме того, в Вашингтоне не забыли, как в НАБУ «сворачивали» или скрывали материалы, связанные с делами о коррупции — в частности, эпизоды бизнесмена Николая Злочевского или сына действующего президента США — Хантера Байдена.
«Поэтому идея о „независимых антикоррупционных органах“, которые работают прозрачно, уже давно не выглядит убедительно», — подчеркивает Загородний.
Он также отмечает, что структура USAID, которая поддерживала создание НАБУ, вызывает неприязнь у Трампа, а значит, и судьба подконтрольных ей проектов сейчас мало кого беспокоит в среде республиканцев.
Загородний прогнозирует, что вскоре обществу откроются новые факты работы НАБУ — от истоков служебной информации до российской агентуры в рядах детективов.
По его словам, недавно СБУ обнаружила доказательства серьезных утечек — в частности, документы НАБУ были обнаружены во время обысков у представителя пророссийской «Оппозиционной платформы». Также эксперт вспоминает дело о взятке Злочевского в 6 миллионов долларов, которое было «слито» и засекречено ВАКС.
«Это не борьба с коррупцией, а ее имитация. Если подробно проверить деятельность НАБУ за 10 лет, от репутации не останется и следа», — считает он.65
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