«Для американцев не столь принципиально, где все-таки будет де-факто проходить граница Украины и россии»

— Роман, Трамп наконец-то изменил свою риторику о кремлевском фюрере: «Я думал, что он человек слова, а он хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит». В преддверии экстренного заявления главы Белого дома сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил: «Путин очень разозлил Трампа. Его заявление будет очень острым». Однако чуда не произошло. Если коротко, Трамп установил путину новый дедлайн: «Мы введем очень строгие тарифы, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение».

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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал это заявление так: «У Трампа был в распоряжении набор быстрых и действенных мер — максимально быстрое введение вторичных санкций; направление Украине российских замороженных активов; введение немедленно нового пакета персональных санкций; решительное заявление, что США больше не посредники, а становятся на сторону Украины. Однако россияне получили еще почти два месяца, как и выпрашивал путин, на захват больше территорий Украины. Финансирование войны также продолжится, останавливающих санкций не будет как минимум еще 50 дней, а это значит фактически несколько месяцев, даже если они будут Конгрессом введены и подписаны президентом, что маловероятно».

Ваш комментарий об ультиматуме Трампа? Как думаете, чем будет отвечать путин, который до сих пор молчит?

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— Чем будет отвечать путин? У россиян есть единственный вариант — получить больше поддержки со стороны Китайской Народной Республики. Очевидно, они этим и занимаются. Мне кажется, что эта российская борзота базируется на том, что китайцы им что-то пообещали.

Что касается так называемого ультиматума. У нас кто что хочет, тот то и видит. Некоторые грусть — «еще два месяца нас будут убивать». Однако хочется их спросить: а кто вам сказал, что даже самые жесткие санкции со стороны Соединенных Штатов остановят эту войну? Кто сказал, что у американцев есть эта волшебная кнопка, на которую можно нажать, — и война закончится? Может, нет этой кнопки?

Американцы, конечно, мощные геополитические игроки. Однако их не интересует, что там происходит в Бахмуте и вообще этот Бахмут будет ли. Это для нас больно, а для них нет. И это тоже нужно понимать.

Вот мы услышали «50 дней — и мы вводим вторичные санкции на российские товары» (желательно, чтобы это касалось нефти, газа, леса, минеральных удобрений, алюминия и каучука — даже этих позиций будет достаточно), но вообще-то этот шаг предполагает, если главный покупатель Китай, мировую войну, по крайней мере для начала торговую. Американцы не хотят развязывать эту торговую войну, что вполне логично. Поэтому используют средства дипломатии для того, чтобы всех, в первую очередь россиян, успокоить. Вряд ли все будет идеально. Если б были хотя бы минимальные шансы на идеальное завершение войны, она, пожалуй, уже дошла бы до финала. Но ведь мы видим сейчас, что конца-края нет.

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А теперь главное. Вот все почему-то считают (это вообще такая психология человека, не только потомков великих укров), что Трамп снова дал заднюю. Однако подождите, господа. Почему то, что принято решение поставлять Украине американское оружие, мы воспринимаем как норму? Во время горячей фазы войны такой интенсивности, как наша, решающий фактор — это оружие. Понятно, что далеко не все подробности есть в публичном пространстве, но важна самая политическая позиция Белого дома — «мы обеспечим Украине гигантский поток вооружения». И это сигнал и россиянам, и нам, что мы в любом случае не остаемся одни.

— Трамп действительно избавился от иллюзий относительно путина и осознал, что его амбиции и аппетиты выходят за пределы Крыма и четырех восточных регионов Украины, о чем Киев и наши европейские союзники неоднократно публично заявляли?

— А кто сказал, что у него эти иллюзии были? Он ведь президент Соединенных Штатов, а не Украины. В этом факте есть свои преимущества и недостатки. В его политике — внимание! — так же, как и в политике Джозефа Байдена, слова были разные, а цель одна — сохранение украинского государства. При этом для американцев не столь принципиально, где все-таки будет де-факто проходить граница Украины и россии.

Если проанализировать действия предыдущей и сегодняшней администрации США, то существенная разница в том, что при Байдене они говорили «победа, победа, победа», а оружие не давали, а Трамп пришел с другим подходом — «чтобы минимизировать потери людей, разрушения и т. д. , давайте просто заморозим войну». И в самом деле к этому идет. Поэтому его политика направлена именно на замораживание ситуации. Это далеко не всем приятно, поскольку очень многие украинские территории останутся в оккупации. И мы на ближайших выборах будем спрашивать: «Как же так случилось, что россияне вышли из Крыма и захватили много чего?» В том числе, кстати, Мариуполь был потерян из-за этого. И не только этот город. Мы это все понимаем.

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Роман Цимбалюк: «При Байдене говорили «победа, победа, победа», а оружие не давали, а Трамп пришел с другим подходом - "чтобы минимизировать потери людей, разрушения и т.д., давайте просто заморозим войну, все равно к этому идет»

— Трамп обиделся, потому что предлагал путину разные плюшки, вплоть до признания статуса Крыма, но тот отказался. Какие перспективы у проекта «стоп, Владимир», как назвал процесс заморозки войны Марк Фейгин? Вы уверены, что он будет реализован. Правильно?

— Абсолютно. Западный мир на протяжении многих лет работает над тем, чтобы остановить россию. Мы очень часто возмущаемся по этому поводу, обижаемся на них, потому что считаем, что нужно было уже 25 февраля 2022 бомбить россиян ракетами Tomahawk. Я, кстати, тоже думаю, что нужно было. Но факт остается фактом — западная политика направлена на то, чтобы как-то угомонить (хорошее слово) и успокоить рашу. И они действуют как раз в этом направлении. Давайте не будем концентрироваться на фамилиях, а просто вспомним только один момент. Сколько в европейских государствах за эти три года сменилось премьеров и президентов? Очень много. Но глобальная политика западного мира, а Украина — это Запад, не изменилась.

— Вы много лет работали собственным корреспондентом агентства УНИАН в москве, очень глубоко знаете ситуацию в россии. Понятно, что путин не будут сдавать назад, — нет таких санкций, которые его остановили бы. Фюрер пойдет до конца. Он и его окружение не будут хуже есть и пить. А как там будет есть и пить народ, это проблемы народа. Есть свежая статистика. В текущем году россия потратит на войну около 20 триллионов рублей. Это 140 тысяч с каждого россиянина, включая младенцев.

Руководитель российского Центробанка Набиуллина прогнозирует, что россию ждет серьезный и разрушительный кризис, если СВО не закончится вскоре. Даже, прости Господи, матвиенко высказалась, что «нужна жесточайшая экономия и эффективность каждого рубля». Что происходит в россии? Как там живут рядовые граждане?

— Как это ни странно, они живут так же, как и мы, — кто-то хорошо, кто-то не очень. Единственная разница, что их бомбят значительно меньше.

Однако в российском государстве все больше и больше кризисных явлений, рисков неплатежей, остановок производства и как результат задержек зарплаты, падения спроса на ведущие российские продукты — металлы, уголь, зерно, в том числе украденное украинское. Это все понятно. Но работа в российских больших городах есть. Соответственно, тот, кто хочет работать, работу себе найдет. То есть россияне не стоят перед выбором, что обязательно нужно ехать на войну в Украину, чтобы что-нибудь заработать. Это только конченые так делают. И за это их нужно убивать, тут даже не о чем говорить.

Поэтому тренд понятен, но нас же интересует, как повлияет на войну надвигающийся экономический кризис. Возможно, он уже начался, потому что топовые российские чиновники из экономического блока все чаще употребляют слово «рецессия». И что-то мне подсказывает, что ближайшие год-два, если все не остановится, велика вероятность, что деньги на войну они найдут. Да, за счет государственных социальных программ, региональных программ и т. д. Хотя, как по мне, нас это не должно сильно беспокоить. То есть денег у путина становится меньше. И будет еще меньше, если американцы введут реальные санкции. Тогда эта ситуация закрутится совсем по-другому.

Ваш вопрос наталкивает на следующий: когда россияне скажут путину «хватит воевать»? Ответ — никогда, потому что люди там не субъектные. Потому дальше будет так же, как происходит сейчас. Никаких восстаний я не ожидаю. И митингов на Манежной площади, где в 1990-х собиралось под миллион человек (они чего-то хотели — то ли свободы, то ли импортных джинсов), не будет в ближайший период времени. Это нужно тоже осознать.

А вообще интересно наблюдать за происходящими там процессами. Это конченное государство с конченым путиным и конченым народом, извините за прямоту, имеет очень много неоправданных амбиций. Они хотят того, сего, им нужны Украина, Аляска и т. д. А на самом деле они просто накачаны этим российским дерьмо-телевидением, мешающим им грамотно сделать выводы, кто они и какое их место на планете. Контролируя 40% мировых минералов, можно было бы создать такие условия, чтобы все сами тянулись в рашу. Как, например, есть ренты на полезные ископаемые во многих государствах Персидского залива. Когда ты родился на этой земле, то как минимум не бедный человек. А у россиян настолько извращенная логика, что их полностью устраивает, что они этими богатствами не пользуются. В результате на каком-то этапе у них это все отнимут. Ну что ж? Это их выбор. Каждый отвечает за свою деятельность или бездействие.

«Наши шансы выстоять как государству – это тысяча процентов из ста», – уверен Роман Цимбалюк

— В россии постоянно откладывают начало новой серьезной мобилизации. Путин вроде колеблется и никак не может принять политическое решение, потому что это очень серьезный шаг. РосСМИ пишут, что начальник генштаба герасимов требует мобилизовать 300−400 тысяч. Это очень много. Нам нужно будет их потом перемолоть. Насколько это реальная цифра?

— Абсолютно реальная. Перед первой мобилизацией многие эксперты тоже говорили, что «путин на такое не пойдет, потому что это ему невыгодно». Но возник вопрос, взяли и провели ограниченную мобилизацию, как они говорят, 300 тысяч. Сейчас, конечно, мобилизация такого количества людей это, прежде всего, проблема с кадрами на предприятиях. Это вообще, кроме горя родных погибших (горе в теории — у них там по-разному бывает), еще и нагрузка на экономику.

Правило мобилизации всюду действует одинаково. Если человека забирают в армию, то вместо производства ВВП он становится тем, кто этот ВВП потребляет.

Недавно я в российском телеящике услышал о такой же цифре, только она была представлена в таком ключе, что «нам нужно еще 300 тысяч северокорейцев». Либо йеменских хуситов, либо кого-то из тех, кого они готовили для войны с Израилем. То есть им хочется, чтобы войну против нас за них вел кто-то другой. Не просто так они это говорят с экранов. Это не случайная история.

Я никоим образом не считаю себя военным экспертом, но, когда прочитал новость о том, что мы вышли из «Конвенции о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении», то первое, что пришло в голову, — перед украинскими позициями вообще все должно быть засыпано минами, чтобы у российского чудовища не было ни одного шанса пройти. То есть на количество захватчиков можно ответить военно-техническими решениями. Мы должны именно на это ориентироваться, потому что россиян все равно больше, чем украинцев.

«Самая большая наша проблема заключается в эффективности менеджерских решений»

— Теперь о наших внутренних делах. Мы с вами разговариваем утром 17 июля. Через несколько часов Верховная Рада проголосует за новый состав Кабмина. Перезагрузка правительства для Банковой — это не только возможность снять накопленный негатив, но и повод сбросить балласт в виде нескольких токсичных для общества министров. Что касается других, они просто поменяются портфелями. Этот процесс точно назвали перестановкой кроватей в борделе. Волонтер Дана Яровая высказалась очень жестко: «Клиенты те же. Работницы те же. Сервис тот же. Просто занавески перекроили. Это не кадровые перемены. Это кадровый инцест в политическом убежище для вечных назначенцев. Министры не уходят — они просто пересаживаются. Одни и те же лица. Те же провалы. Те же кулуарные решения без коалиции. И такое же отсутствие ответственности».

О субъектности управления в новом Кабмине нечего и мечтать. Зеленский сказал: «Мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти». Почему сейчас?

— У меня нет ответа на этот вопрос. У нас вообще в системе власти, сформированной после 2019 года, много нюансов, которые мне не понятны. Хотя объяснение есть. Наш президент является руководителем всей вертикали власти. Между тем, возможно, во время войны это довольно неплохая история. Что подразумевается? У него есть свое правительство, которое базируется на монобольшинстве. Выборов у нас не было, и до конца войны не будет. Соответственно, здесь я не ожидаю каких-либо изменений. То, что называется парламентским большинством, будет все равно, не вижу каких-либо угроз для этого, по крайней мере, в этот исторический момент.

Все говорят о правительстве, но на самом деле это люди президента. Поэтому политика правительства будет такой же, какой и была.

Если говорить об ожиданиях, то самая большая наша проблема заключается в эффективности менеджерских решений. Поэтому хотелось бы, чтобы, если у нас новый министр обороны такой опытный, снова не возникала ситуация, когда в конце года Министерство обороны возвращает в бюджет определенное количество миллиардов гривен, поскольку они их не использовали, потому что просто не заключили контракты, а мы здесь колядуем друг у друга деньги для того, чтобы закрыть какие-то военные нужды. Это точно не об эффективности.

Нам действительно страшно, когда на города летят «Шахеды» и ракеты. Но если при министре обороны, которого должны сегодня уволить, не были профинансированы военно-технические решения по борьбе с этими БПЛА, то возникает вопрос — зачем нам такой министр?

В последнее время я не слышу от войск, что нет дронов, особенно FPV. А еще пару месяцев назад очень много таких кричащих сигналов звучало из разных бригад и разных участков фронта. Поскольку вовремя не были заключены контракты, эти дроны не были произведены. То есть это менеджерский провал.

Понятно, что премьер-министр — это техническая фигура. Но мы желаем Юлии Свириденко удачи и адекватности. Ключевой наш приоритет — это Министерство обороны. И не нужно быть турбоэкспертом, чтобы понять, что нужно финансировать все оборонные программы.

В первую очередь, пожалуй, должен быть некий результат от реализации ракетных программ и программ производства FPV-дронов. Сейчас все говорят о дронах-перехватчиках для «Шахедов». Это круто. Но откуда эта идея взялась? Потому что нет никаких ракет. И речь не только о ракетах, которые должны лететь на москву. Есть ракеты меньшей дальности, позволяющие сбивать «Шахеды» на любых высотах. Глава Пентагона Пит Хегсет в июне перебросил на Ближний Восток 20 тысяч зенитных комплексов VAMPIRE, которые ранее планировали использовать в Украине для борьбы с «Шахедами». Кстати, любопытно, где они? Отдали их нам назад или нет?

Таким образом, в прикладном плане все понятно. Конечно, критиковать всегда намного легче, чем продвигать что-то на практике, имея действительно заскорузлое законодательство, не позволяющее принимать быстрые решения. Но если человек согласился на министерскую должность, то это не может быть оправданием на столь высокой позиции.

«Мы желаем Юлии Свириденко удачи и адекватности. Ключевой наш приоритет – это Министерство обороны», - считает Роман Цимбалюк

— Мы, несмотря на очень скептическое отношение к переменам в правительстве, действительно искренне желаем ему удачи.

— От нашего правительства мы требуем в первую очередь безопасности. Понятно, что это в какой-то степени иллюзия. Ибо все прекрасно знают, что россияне — уроды. Однако часть жертв украинцев случилась именно потому, что у нас не были приняты правильные решения.

— В фильме ВВС «Зеленский. Его история», который показал на днях, есть такая фраза: «Украина стала местом, где решается судьба XXI века». Как вы оцениваете наши шансы даже не освобождать свою землю, а хотя бы выстоять в этот период ужасной турбулентности?

— Наши шансы выстоять как государству — это тысяча процентов из ста. Понятно, что никогда не закончатся ни западная поддержка, ни украинцы, хотя это страшно звучит.

Когда мы говорим о глобальных целях выживания нации, то никакого другого варианта не существует. Нация же состоит из личностей, конкретных людей. Кто из нас это все переживет, зависит и от звезд, и от Бога, и от ангела-хранителя. Все риски понятные. От моей кровати в центре Киева за очень короткий промежуток времени произошло два прилета на расстоянии 200−300 метров. А кому-то в постель это прилетело. Вот и все. Поэтому говорю, что гарантий здесь никто не дает, кроме Господа Бога, если он существует. Потому что у меня есть сомнения.

— Если он есть, то почему допустил, что целую страну в XXI веке уничтожают на глазах всего мира?

— Согласен, но это тема для долгого философского разговора.

— Сейчас много говорят о проблемах, которые нас ждут после войны. Какими мы выйдем из этого противостояния?

— Хотелось бы, чтобы вышли умнее. Чтобы украинцы поняли главное: голосовать за президентов и правительства, которые обещают «мы принесем вам мир», это значит в очередной раз намахать самих себя. Просто напомню, что в 2014 году Порошенко баллотировался, как президент мира. Он обещал завершить войну на Донбассе. Этот месседж был ключевым в его предвыборной кампании. Зеленский тоже победил именно на таких лозунгах.

Почему все они обманывали украинский народ? Потому что украинский народ сам хотел обманываться. Такой был запрос общества. Так вот, мне хотелось бы, чтобы наши люди голосовали не за тех, кто говорит «мы договоримся с путиным» или с российскими чудовищами, а за президентов войны, за тех, кто будет пропагандировать следующее: «Если мы свои земли не вернем сегодня, то вернем завтра, а если какие-то российские твари откроют рот и скажут хотя бы что-то об Украине, мы их всех просто поубиваем. Это должен быть базовый, по-моему, вывод в части безопасности из этой истории .

А дальше нас ждет куча экономических вопросов, демографических проблем, дискуссий, кто что натворил и как воевал. То есть на каком-то этапе мы вернемся к нашему родному традиционному украинскому срачу. Единственное, что будет важно, чтобы в рамках этих обсуждений мы достигли незыблемого стопроцентного национального консенсуса. Что можно долго спорить и блокировать трибуну в Раде, но на ракетах никто никогда не будет экономить. Этого мне очень хотелось бы.

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