Еще немного времени для кремля: в Конгрессе США сделали новое заявление о санкциях для рф

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что, по его мнению, Конгресс США не должен рассматривать санкции против россии до истечения 50-дневного срока, установленного президентом Дональдом Трампом для прекращения войны в Украине.

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«Мы говорили о санкциях против рф, — сказал республиканец на пресс-конференции. — Но я думаю, что Палата представителей и Сенат согласятся, что, учитывая этот срок в 50 дней, Белый дом должен позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются делать, и мы увидим, как это получится», сообщает Reuters.

Некоторые члены Конгресса настаивают на жестких санкциях против россии, включая законопроект Сената с 85 соавторами от обеих партий, предусматривающий введение 500% тарифов для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары. Китай и Индия составляют около 70% международного энергетического бизнеса ооссии, что помогает финансировать ее военные усилия.

Однако лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей заявили, что не будут выносить на голосование ни один законопроект о санкциях без одобрения Трампа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эксперты сомневаются в действенности угроз Трампа путину.

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