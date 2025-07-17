Это не сработает: эксперты сомневаются в действенности угроз Трампа путину

Новый план президента Дональда Трампа по поставкам оружия Украине и его одновременная угроза ввести строгие санкции против торговых партнеров россии свидетельствуют о кардинальном изменении его позиции относительно войны, но его предложения оставляют ключевые детали неясными. Выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, Трамп заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot и другое оружие будут «скоро» переданы Украине, остро нуждающейся в дополнительном вооружении для отражения российского вторжения, сообщает The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Он добавил, что США продадут это оружие европейским странам, которые отправят его в Украину или используют для замены оружия, которое они отправляют в страну из своих запасов. Однако представители Пентагона позже заявили, что многие детали еще прорабатываются. Эксперты сомневались в правдивости угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины для торговых партнеров россии, если путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней. Масштабы взаимной торговли Китая с рф означают, что реализация этой угрозы приведет к конфронтации Трампа с Пекином. Аналитики считают маловероятным, что президент США рискнет снова вступить в конфронтацию с Китаем из-за Украины.

Дональд Трамп также известен тем, что устанавливает сроки, которые не соблюдает, что вызывает сомнения относительно того, будет ли он действовать, если 50-дневный срок, который он установил для рф, пройдет.

Многое также было непонятно относительно экономических угроз Трампа, в частности, насколько они правдоподобны. Хотя Трамп заявил, что готов ввести 100-процентные пошлины как для россии, так и для ее торговых партнеров после 50 дней без соглашения о прекращении огня, прямые пошлины на импорт США из рф не окажут значительного влияния на российскую экономику.

РЕКЛАМА

По данным Офиса торгового представителя США, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали российские товары лишь на сумму около 3 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы приходится на российский экспорт, который считается необходимым, это удобрения, железо, сталь и уран для американских ядерных реакторов. Непонятно, намерен ли Трамп ограничить эту торговлю.

Угроза Дональда Трампа ввести вторичные пошлины для любой страны, торгующей с рссией, может оказать гораздо большее влияние, особенно на энергетический сектор рф. Российская экономика выдержала жесткие санкции в основном благодаря продолжению экспорта нефти и газа в страны, не входящие в режим санкций, возглавляемый Западом. В частности, Китай и Индия являются для рф спасательным кругом, поскольку они пользуются более низкими ценами на энергоносители, которые россия может предложить после потери западных покупателей из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Эдвард Фишман, бывший чиновник Государственного департамента и эксперт по санкциям против россии, отметил, что Трамп уже однажды отказался от введения пошлины в размере более 125% на китайский экспорт.

РЕКЛАМА

«Если целью является сокращение экспорта энергоносителей из россии, то это не сработает», — написал он в соцсетях.

Многие близкие союзники США, включая Японию и страны Евросоюза, также ведут бизнес с россией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что путин хочет продолжать войну, несмотря на угрозы Трампа.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас в Facebook